Rádio britânica anuncia por engano morte do rei Carlos devido a erro informático

Uma falha técnica nos sistemas de uma estação de rádio britânica levou ao anúncio da morte do rei Carlos, que está vivo e bem.

Os ouvintes da Radio Caroline, fundada em 1964 como uma estação de rádio pirata que operava a partir de navios ao largo da costa inglesa, ficaram em choque na tarde de terça-feira ao ouvirem um anúncio inesperado sobre a morte do rei Carlos.

O sucedido deveu-se a um erro informático que ativou automaticamente um protocolo de emergência que todas as rádios do Reino Unido mantêm preparado, mas que nunca deveriam usar por acidente.

O "Protocolo Monarca" disparou sozinho

Durante a transmissão, ouviu-se o hino nacional "God Save the King" e, de seguida, a estação deixou de emitir conteúdo, respeitando o silêncio solene que normalmente se aplica nestas situações.

Entretanto, o diretor da estação, Peter Moore, veio a público explicar o sucedido através do Facebook: o protocolo de morte de um monarca, que todas as emissoras do Reino Unido têm preparado, foi ativado por erro devido a uma falha informática.

Silêncio no ar deu o alerta

Foi precisamente o silêncio repentino na emissão que chamou a atenção da equipa da estação para o problema. A Radio Caroline ficou em silêncio, como seria requerido pelo protocolo, o que alertou a equipa para a necessidade de voltar à programação normal e emitir um pedido de desculpas em antena.

O episódio da tarde de terça-feira foi entretanto removido do site da estação, e Moore pediu desculpa, formalmente, tanto ao monarca como aos ouvintes.

Segundo ele, a estação tem tido a satisfação de transmitir as mensagens de Natal da rainha e agora do rei, e espera fazê-lo por muitos anos.

O momento, contudo, foi um tanto infeliz. Afinal, Carlos III, de 77 anos, continua a receber tratamento por um cancro, que anunciou em fevereiro de 2024.

Este incidente é um lembrete de como sistemas automáticos, por mais bem preparados que estejam, podem falhar de forma embaraçosa, e, neste caso, com consequências potencialmente graves em termos de desinformação.

Por isso, a Radio Caroline garantiu que irá rever os seus sistemas para evitar que algo semelhante volte a acontecer.