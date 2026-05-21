Rádio britânica anuncia por engano morte do rei Carlos devido a erro informático
Uma falha técnica nos sistemas de uma estação de rádio britânica levou ao anúncio da morte do rei Carlos, que está vivo e bem.
Os ouvintes da Radio Caroline, fundada em 1964 como uma estação de rádio pirata que operava a partir de navios ao largo da costa inglesa, ficaram em choque na tarde de terça-feira ao ouvirem um anúncio inesperado sobre a morte do rei Carlos.
O sucedido deveu-se a um erro informático que ativou automaticamente um protocolo de emergência que todas as rádios do Reino Unido mantêm preparado, mas que nunca deveriam usar por acidente.
O "Protocolo Monarca" disparou sozinho
Durante a transmissão, ouviu-se o hino nacional "God Save the King" e, de seguida, a estação deixou de emitir conteúdo, respeitando o silêncio solene que normalmente se aplica nestas situações.
Entretanto, o diretor da estação, Peter Moore, veio a público explicar o sucedido através do Facebook: o protocolo de morte de um monarca, que todas as emissoras do Reino Unido têm preparado, foi ativado por erro devido a uma falha informática.
Silêncio no ar deu o alerta
Foi precisamente o silêncio repentino na emissão que chamou a atenção da equipa da estação para o problema. A Radio Caroline ficou em silêncio, como seria requerido pelo protocolo, o que alertou a equipa para a necessidade de voltar à programação normal e emitir um pedido de desculpas em antena.
O episódio da tarde de terça-feira foi entretanto removido do site da estação, e Moore pediu desculpa, formalmente, tanto ao monarca como aos ouvintes.
Segundo ele, a estação tem tido a satisfação de transmitir as mensagens de Natal da rainha e agora do rei, e espera fazê-lo por muitos anos.
O momento, contudo, foi um tanto infeliz. Afinal, Carlos III, de 77 anos, continua a receber tratamento por um cancro, que anunciou em fevereiro de 2024.
Este incidente é um lembrete de como sistemas automáticos, por mais bem preparados que estejam, podem falhar de forma embaraçosa, e, neste caso, com consequências potencialmente graves em termos de desinformação.
Por isso, a Radio Caroline garantiu que irá rever os seus sistemas para evitar que algo semelhante volte a acontecer.
Imagem: Samir Hussein/Vanity Fair
Neste artigo: reino unido
E assim se fica a saber que existe a Radio Caroline, pirata …
Alguém vai ser despedido!