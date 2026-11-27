A Black Friday já não cabe num dia. Começa na segunda, acaba na segunda seguinte, e boa parte das compras faz-se no telemóvel, na pausa do almoço, ligado ao Wi-Fi do café ou do centro comercial. É aí que a PureVPN entra com a sua campanha de Black Friday: a PureVPN Black Friday tem o plano de 5 anos, com 3 meses extra, a 1,34 € por mês, com um preço que só se repete uma vez por ano.

Antes do preço, vale a pena perceber o que uma VPN faz nestes dias. E também o que não faz, porque há muita promessa à volta disto.

O que a VPN protege nas compras online

Uma rede Wi-Fi aberta é partilhada por toda a gente que lá está. Quem a controla, ou quem se senta ao lado com as ferramentas certas, pode ver para onde vai o tráfego. A VPN cifra essa ligação até a um servidor da PureVPN. Por isso, o café deixa de saber que lojas se visitaram e o que se pesquisou.

Além disso, há o kill switch. Se a VPN cair a meio de um pagamento, a ligação à Internet é cortada em vez de continuar a descoberto. É um pormenor técnico, mas é o que faz a diferença num aeroporto com rede instável.

O que a VPN não faz

Uma VPN não torna segura uma loja falsa. Se o site é uma fraude, os dados do cartão vão parar às mãos erradas, com ou sem ligação cifrada. Do mesmo modo, um link de phishing continua a ser phishing. Nesta altura do ano, confirmar o endereço da loja e desconfiar de descontos impossíveis protege mais do que qualquer aplicação.

Também convém esquecer a ideia de que mudar de país baixa os preços. Algumas lojas variam preços por região, mas a fatura, o cartão e a morada de entrega continuam portugueses. Na maior parte dos casos, a poupança não aparece.

A PureVPN em números

mais de 6000 servidores em mais de 120 localizações, espalhadas por mais de 93 países, com ligações até 20 Gbps;

servidores especializados, ofuscados e resistentes à computação quântica;

até 10 dispositivos em simultâneo com a mesma conta;

protocolos WireGuard e OpenVPN, encriptação AES de 256 bits e kill switch;

política de não registo auditada pela KPMG em 2023, com nova auditoria prevista para 2027;

aplicações para Windows, macOS, Android, iOS, Linux, extensões de browser e routers;

garantia de reembolso de 31 dias.

A empresa por trás do serviço, a GZ Systems, está sediada nas Ilhas Virgens Britânicas. Ou seja, fora da jurisdição direta dos acordos de partilha de informações entre os Cinco, Nove e Catorze Olhos.

A campanha de Black Friday da PureVPN

Na campanha de Black Friday, o plano de 5 anos da PureVPN tem 88% de desconto e mais 3 meses grátis. Fica a 1,34 € por mês, ou seja, 84,42 € pelos 63 meses. Os leitores do Pplware têm ainda mais 10% de desconto com o código PPLWARE, o que deixa o total em 75,98 €, cerca de 1,21 € por mês.

A campanha decorre de 27 a 30 de novembro, da Black Friday à Cyber Monday.

Os seus dados já andam por aí?

A Black Friday é também a altura em que se criam contas à pressa em lojas que nunca se usaram. Cada uma fica com um email, muitas vezes uma palavra-passe repetida, e nem todas guardam bem esses dados. Por isso, a PureVPN tem uma verificação gratuita que mostra se um endereço de email aparece em fugas de dados conhecidas.

Se aparecer, o primeiro passo é mudar a palavra-passe nesses serviços, deixar de a usar noutros sítios e ativar a autenticação em dois passos onde for possível.

Depois, no plano Max, a 2,21 € por mês nesta campanha, a aplicação da PureVPN pode pedir a remoção desses dados aos sites que os recolhem e vendem. O processo corre em segundo plano, sem ser preciso contactar cada site.

Como aproveitar a oferta

Abrir a página da campanha da PureVPN. Escolher o plano de 5 anos, com os 3 meses extra. O Standard é o dos 1,34 € por mês; a remoção de dados só vem no Max. Escrever o código PPLWARE no campo do cupão, para os 10% extra. O link não o aplica sozinho. Confirmar o total antes de pagar. Instalar a aplicação nos dispositivos e iniciar sessão com a mesma conta.

Vale a pena?

Para quem passa muito tempo em redes que não são suas, sim. Café, comboio, hotel, a rede do escritório. Dez dispositivos chegam para uma casa, e a garantia de 31 dias deixa testar a sério antes de decidir.

Em casa, a VPN também tem uso. Esconde do operador os sites que se visitam, dá acesso a serviços e conteúdos de streaming limitados por região, por exemplo em viagem, e protege todos os dispositivos de uma vez se for configurada no router.

A campanha da PureVPN decorre de 27 a 30 de novembro, no site oficial.