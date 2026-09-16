Publicidade invadiu a barra de endereço do Firefox! Saiba como desligar já

As atualizações do Firefox surgem de forma quase previsível, mas a chegada da versão 156 quebra essa tranquilidade. Conhecido pela postura rigorosa na defesa da privacidade, o browser da Mozilla passa a apresentar publicidade num dos seus locais mais críticos. A novidade não vem com aviso e muitos utilizadores vão notar diferença nas primeiras pesquisas.

Na prática, a funcionalidade Firefox Suggest começou a disponibilizar sugestões patrocinadas e ligações comerciais na barra de endereço ao escrever qualquer termo. A novidade chega a vários países europeus ativada após a instalação da versão mais recente. O utilizador depara-se com resultados comerciais misturados com o histórico e os marcadores sem ter solicitado qualquer alteração desse género.

Publicidade na barra de endereço e a justificação da Mozilla

O mecanismo apresenta parcerias comerciais e artigos recomendados com base no introduzido. A Mozilla sustenta que estas sugestões não comprometem a privacidade, garantindo que não existe recolha de dados pessoais nem criação de perfis para direcionar campanhas. O objetivo passa por oferecer atalhos pertinentes, ainda que o formato cause estranheza a quem escolheu este browser para evitar publicidade invasiva.

A mudança estratégica reflete a urgência da organização em diversificar fontes de rendimento além do acordo de pesquisa com a Google. O cerco regulatório e os processos judiciais nos EUA a fragilizarem essa dependência financeira, a publicidade surge como quase inevitável. Enquanto outros concorrentes já exploram o ecossistema com anúncios nativos e promoções cruzadas, o Firefox mantinha a sua barra limpa.

Mais velocidade e menor consumo de recursos

Apesar da controvérsia em torno da publicidade, o Firefox 156 introduz otimizações no desempenho geral do sistema operativo. O leitor interno de PDFs viu o arranque acelerar substancialmente através do pré-carregamento em segundo plano antes da abertura do ficheiro. Paralelamente, o tratamento de imagens de grandes dimensões foi revisto para consumir menos memória e processador.

As melhorias estendem-se ainda a correções no Windows e macOS, garantindo uma execução mais estável e fluida na navegação diária. A reprodução multimédia em modo de imagem sobreposta ganha legendas mais consistentes e o suporte de áudio integrado foi afinado. Para PCs com hardware mais modesto, a poupança global de recursos representa um benefício que equilibra as novidades menos consensuais da versão.

Desativar as sugestões patrocinadas no Firefox

A decisão de manter a publicidade na de navegação continua nas mãos de quem usa o Firefox. A opção para desligar as recomendações patrocinadas está acessível na área de configurações, na secção dedicada às preferências de pesquisa. Basta aceder ao menu de ferramentas, localizar as caixas das sugestões da barra de endereço e desmarcar a apresentação de conteúdos de parceiros para recuperar a interface limpa.