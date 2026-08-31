PSP lança alerta para mensagens fraudulentas sobre supostas dívidas

Recebeu um SMS, e-mail ou chamada telefónica a informar que tem uma dívida por pagar? Não tenha pressa em pagar. Pode estar perante uma tentativa de burla, alerta a PSP.

Os esquemas de cobrança de falsas dívidas continuam a ser utilizados pelos burlões, que recorrem a diferentes formas de contacto para tentar convencer as vítimas a efetuar pagamentos.

A estratégia passa, muitas vezes, por fazer-se passar por entidades legítimas, como empresas de energia e telecomunicações, serviços públicos ou até entidades relacionadas com a área das Finanças. A mensagem informa sobre uma suposta fatura em atraso e exige o pagamento imediato, recorrendo por vezes a ameaças como o corte do serviço ou a adoção de medidas legais.

PSP: a urgência é uma das principais "técnicas" dos burlões

A pressão para pagar rapidamente pretende impedir que a vítima tenha tempo para confirmar se a dívida é realmente legítima.

Por isso, perante uma mensagem deste género, a PSP recomenda que mantenha a calma e não tome qualquer decisão por impulso.

Outro dos cuidados passa por não clicar em links nem abrir anexos presentes em mensagens suspeitas. Estes podem encaminhar a vítima para páginas falsas, concebidas para recolher dados pessoais, credenciais ou informações bancárias.

Como confirmar se a dívida é verdadeira?

Se não reconhece a cobrança ou tem dúvidas sobre a sua legitimidade, deve contactar diretamente a entidade alegadamente responsável pela dívida.

É importante fazê-lo através dos canais oficiais, procurando o contacto no site oficial ou em documentação que já tenha recebido anteriormente.

Não utilize os números de telefone, endereços de e-mail ou links indicados na própria mensagem suspeita.

Atenção também aos pagamentos

Antes de realizar qualquer pagamento, confirme cuidadosamente a origem da cobrança. Não faça transferências bancárias, não pague referências Multibanco e não aceite pedidos de pagamento através do MB WAY sem ter confirmado que a dívida é real.

Uma mensagem aparentemente legítima pode, afinal, ser uma tentativa de fraude.

A regra é simples: se receber um aviso urgente sobre uma dívida que não reconhece, pare e confirme antes de pagar.

Caso seja vítima de uma burla ou detete uma tentativa de fraude, deve denunciar a situação junto das autoridades, nomeadamente numa esquadra da PSP.