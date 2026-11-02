Portugal: supermercados Intermarché afetados por ataque informático

O Grupo Mosqueteiros confirmou ocorrências em sete supermercados Intermarché, associadas a um ataque informático dirigido a um prestador de serviços responsável pela gestão dos equipamentos de frio. A empresa garante que os produtos alimentares não foram afetados.

Os incidentes que têm afetado os sistemas de refrigeração de supermercados em vários países europeus chegaram também a Portugal. O Grupo Mosqueteiros confirmou que sete lojas Intermarché registaram ocorrências relacionadas com um ataque informático, que terá visado um prestador de serviços externo encarregue da gestão dos equipamentos de refrigeração.

O caso surge numa altura em que várias cadeias de supermercados europeias enfrentam situações semelhantes, nomeadamente alterações nas temperaturas de frigoríficos e congeladores. Ainda assim, não está demonstrada uma ligação direta entre todos os incidentes.

Sete lojas afetadas, mas alimentos em segurança

De acordo com um comunicado, foram acionados os procedimentos necessários, em articulação com os parceiros responsáveis pela manutenção dos equipamentos, por forma a minimizar o impacto e a restabelecer o funcionamento normal dos sistemas afetados com a maior brevidade possível.

O grupo garantiu ainda que os produtos alimentares não foram afetados e que se mantêm asseguradas todas as condições de higiene e segurança alimentar. Até ao momento, não foram divulgadas as localizações das sete lojas, nem informações detalhadas sobre a extensão técnica do incidente.