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Segurança

Portugal: supermercados Intermarché afetados por ataque informático

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O Grupo Mosqueteiros confirmou ocorrências em sete supermercados Intermarché, associadas a um ataque informático dirigido a um prestador de serviços responsável pela gestão dos equipamentos de frio. A empresa garante que os produtos alimentares não foram afetados.

Os incidentes que têm afetado os sistemas de refrigeração de supermercados em vários países europeus chegaram também a Portugal. O Grupo Mosqueteiros confirmou que sete lojas Intermarché registaram ocorrências relacionadas com um ataque informático, que terá visado um prestador de serviços externo encarregue da gestão dos equipamentos de refrigeração.

O caso surge numa altura em que várias cadeias de supermercados europeias enfrentam situações semelhantes, nomeadamente alterações nas temperaturas de frigoríficos e congeladores. Ainda assim, não está demonstrada uma ligação direta entre todos os incidentes.

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Sete lojas afetadas, mas alimentos em segurança

De acordo com um comunicado, foram acionados os procedimentos necessários, em articulação com os parceiros responsáveis pela manutenção dos equipamentos, por forma a minimizar o impacto e a restabelecer o funcionamento normal dos sistemas afetados com a maior brevidade possível.

O grupo garantiu ainda que os produtos alimentares não foram afetados e que se mantêm asseguradas todas as condições de higiene e segurança alimentar. Até ao momento, não foram divulgadas as localizações das sete lojas, nem informações detalhadas sobre a extensão técnica do incidente.

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Autor: Ana Sofia Neto
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Tags:
Ciberataque supermercado

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