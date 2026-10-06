Portugal clarifica quando os hackers não cometem crime

O Gabinete de Cibercrime da Procuradoria-Geral da República publicou uma nova Nota Prática dedicada ao artigo 8.º-A da Lei do Cibercrime, uma norma que veio estabelecer condições específicas para que determinadas ações realizadas por hackers éticos não sejam puníveis criminalmente.

A Nota Prática n.º 32/2026, publicada em setembro, procura auxiliar os magistrados do Ministério Público na interpretação desta alteração legislativa, introduzida pelo Decreto-Lei n.º 125/2025 e em vigor desde abril de 2026.

O que muda para os hackers éticos?

O novo artigo 8.º-A estabelece uma exceção para situações que poderiam, à partida, enquadrar-se nos crimes de acesso ilegítimo ou interceção ilegítima.

A lógica é permitir que especialistas de segurança possam identificar vulnerabilidades e contribuir para a segurança dos sistemas, sem que essa atividade seja automaticamente tratada como crime.

Mas há várias condições.

O Ministério Público sublinha que todas as condições previstas na lei são cumulativas. Ou seja, não basta alegar que se é um hacker ético ou que a intenção era ajudar a entidade afetada. É necessário cumprir os vários requisitos previstos no artigo 8.º-A.

A intenção tem de ser exclusivamente de segurança

O investigador deve atuar com a intenção única de identificar vulnerabilidades e contribuir, através da sua divulgação, para a segurança do ciberespaço.

A proteção não se aplica, por exemplo, a vulnerabilidades que tenham sido criadas pelo próprio investigador.

Outro ponto importante é o benefício económico. A atuação não pode ter como objetivo obter uma vantagem económica ou uma promessa de vantagem económica.

É aqui que o Ministério Público coloca fora deste regime os chamados bug bounty hunters que procuram vulnerabilidades à revelia dos proprietários com o objetivo de obter recompensas.

E se o hacker ético for contratado?

Há uma distinção importante.

Um profissional contratado pelo proprietário de um sistema para realizar testes de segurança não está na mesma situação de alguém que acede ao sistema sem autorização.

Nesse caso, existindo autorização, não estarão, em princípio, preenchidos os elementos dos crimes de acesso ou interceção ilegítima.

Ainda assim, o artigo 8.º-A estabelece uma obrigação adicional: caso sejam encontradas vulnerabilidades, estas devem ser comunicadas ao Centro Nacional de Cibersegurança (CNCS).

Vulnerabilidade encontrada? É preciso comunicar imediatamente

A comunicação assume um papel central no novo regime.

Depois de identificar uma vulnerabilidade, o investigador deve comunicá-la imediatamente ao proprietário ou à pessoa responsável pelo sistema, produto ou serviço.

Quando estejam envolvidos dados pessoais, também deve existir comunicação ao titular desses dados, nos termos previstos na legislação aplicável.

Além disso, a vulnerabilidade deve ser comunicada ao CNCS.

O processo deve ainda manter-se confidencial, permitindo que a organização tenha oportunidade de corrigir a vulnerabilidade antes de esta ser divulgada publicamente.

Há limites muito claros aos testes

A nova proteção legal não significa que um investigador possa fazer tudo o que entender em nome da segurança.

A atuação deve ser proporcional e estritamente limitada ao necessário para identificar a vulnerabilidade.

Entre as práticas que ficam expressamente fora deste regime estão:

ataques DoS ou DDoS;

engenharia social;

phishing e variantes;

roubo de palavras-passe ou informação sensível;

eliminação ou alteração dolosa de dados;

danos provocados deliberadamente nos sistemas;

instalação ou distribuição de malware;

eliminação, deterioração ou cópia não autorizada de dados;

ações que provoquem efeitos prejudiciais sobre a entidade afetada ou terceiros.

A atuação também não pode consubstanciar uma violação de dados pessoais protegidos pela legislação aplicável.

A alteração legislativa está também ligada ao novo regime de cibersegurança.

O CNCS recebeu competências específicas relacionadas com a divulgação coordenada de vulnerabilidades e aprovou, em junho de 2026, a Instrução Técnica n.º 1/2026, que estabelece regras e procedimentos para este processo.

Entre outros aspetos, a instrução define regras relativas à forma e conteúdo da comunicação das vulnerabilidades e estabelece que devem ser fornecidos os elementos relevantes para a sua análise.

Antes de tornar uma vulnerabilidade pública, deve ainda ser cumprido o prazo previamente definido ou acordado para a divulgação.

Uma proteção importante, mas não um “vale tudo”

A nova legislação representa uma mudança relevante no enquadramento da investigação de vulnerabilidades em Portugal.

Na prática, o legislador procurou criar um espaço jurídico para a atuação de hackers éticos, reconhecendo o interesse público da descoberta e correção de vulnerabilidades antes de estas serem exploradas por cibercriminosos.

No entanto, a proteção está longe de ser absoluta. A intenção, a ausência de benefício económico, a comunicação imediata, a proporcionalidade da atuação e o respeito pelas regras de proteção de dados são elementos fundamentais.

O próprio Gabinete de Cibercrime resume o novo regime como uma exceção à responsabilização penal aplicável aos crimes de acesso ilegítimo e interceção ilegítima, desde que sejam cumpridas as condições previstas na lei.

Para investigadores de segurança, empresas e organizações, fica assim uma mensagem particularmente importante: encontrar uma vulnerabilidade e comunicá-la de forma responsável pode estar protegido pela lei, mas explorar um sistema para além do estritamente necessário pode retirar essa proteção.

A Nota Prática n.º 32/2026 do Gabinete de Cibercrime apresenta, precisamente, um quadro de síntese com os requisitos que devem ser considerados na aplicação do novo artigo 8.º-A.