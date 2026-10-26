Perigo real: Popcorn Time abandonado quase entregou milhões de computadores a hackers

Quem instalou o Popcorn Time há anos e nunca mais pensou nele, pode ter acabado de escapar por pouco a um ataque de proporções globais. A versão conhecida como Time4Popcorn, abandonada pelos criadores mas ainda presente em milhões de equipamentos, tinha no seu atualizador uma falha crítica. Qualquer atacante podia ter assumido o controlo total do sistema e transformado em mais um elemento de uma mega-botnet mundial.

A vulnerabilidade residia no facto de o sistema de atualizações da aplicação confiar em executáveis sem assinatura digital descarregados através de ligações HTTP sem encriptação. Para piorar o cenário, os domínios utilizados para gerir essas transferências tinham expirado e estavam livres para ser registados por qualquer pessoa. Uma equipa de investigadores da empresa Eye Security deparou-se com o problema quando um portátil empresarial tentou contactar um endereço web inativo, despoletando uma investigação minuciosa batizada como “Operação IXIM”.

A intervenção cirúrgica para travar uma catástrofe digital

Para evitar que cibercriminosos aproveitassem a falha para instalar ransomware ou transformar os equipamentos numa vasta rede de zombies dedicada a ataques informáticos, os investigadores decidiram agir. Entre novembro de 2025 e março de 2026, a empresa assumiu o controlo dos domínios expirados e utilizou o próprio canal de atualização da aplicação para enviar um código corretivo a mais de dois milhões de dispositivos.

Esta intervenção cirúrgica teve como único propósito parar e desativar permanentemente o serviço vulnerável, sem recolher dados pessoais ou apagar ficheiros dos utilizadores. A operação decorreu de forma silenciosa e conseguiu reduzir o tráfego gerado por estes pedidos em impressionantes noventa e oito porcento. Após estabilizar a situação e mitigar o risco iminente de uma infeção em massa à escala global, a gestão dos domínios foi transferida para a fundação sem fins lucrativos Shadowserver.

A limpeza definitiva que o seu sistema operativo exige agora

Embora a medida preventiva tenha evitado um desastre cibernético de proporções históricas, os especialistas sublinham que o perigo não desapareceu por completo para quem mantém o software instalado no computador. Apesar de o atualizador automático ter sido neutralizado nos sistemas Windows e macOS, a aplicação continua a representar um risco elevado de segurança.

É devido à utilização de componentes obsoletos, como um motor Chrome desatualizado lançado em 2014 e totalmente desprovido de mecanismos modernos de isolamento. Além disso, os utilizadores da versão para Android continuam expostos, uma vez que a correção remota não se aplicava da mesma forma aos dispositivos móveis. A recomendação unânime dos especialistas em cibersegurança passa por remover por completo qualquer vestígio do programa dos discos rígidos.

Desinstalar a aplicação ou desativar manualmente os serviços residuais associados constitui o único passo verdadeiramente seguro para garantir que o computador não continua vulnerável a explorações futuras. Numa altura em que as ameaças digitais evoluem rapidamente, manter software abandonado e associado a práticas de partilha ilegal é um convite aberto para problemas graves na segurança pessoal e profissional.