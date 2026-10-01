Outubro é o mês da Cibersegurança: um alerta para empresas e utilizadores

Outubro é considerado o mês da cibersegurança, com a realização do European Cybersecurity Month (ECSM), uma iniciativa anual da União Europeia dedicada à sensibilização de cidadãos e organizações para os riscos do mundo digital.

Promovida pelos Estados-Membros, com o apoio da ENISA e da Comissão Europeia, a campanha procura transformar a cibersegurança numa preocupação cada vez mais presente no dia a dia.

Cibersegurança não é apenas uma questão tecnológica

Durante muito tempo, falar de cibersegurança significava sobretudo falar de firewalls, antivírus, servidores ou redes. Hoje, a realidade é bastante diferente.

Uma organização pode ter excelentes tecnologias de segurança e continuar vulnerável devido a uma pessoa, a uma configuração incorreta ou a uma palavra-passe comprometida.

Os ataques de phishing, engenharia social, ransomware, roubo de credenciais e exploração de vulnerabilidades continuam a colocar empresas e cidadãos perante riscos significativos.

A própria ENISA tem destacado a importância do fator humano e da criação de uma verdadeira cultura de cibersegurança.

O trabalho remoto e a transformação digital aumentaram a superfície de ataque

A digitalização trouxe enormes benefícios, mas também criou mais pontos que podem ser explorados por atacantes.

Computadores, smartphones, aplicações cloud, sistemas empresariais, dispositivos IoT e até ferramentas de Inteligência Artificial fazem hoje parte do ecossistema digital de uma organização.

Quanto maior for esse ecossistema, maior é também a necessidade de identificar, proteger, detetar, responder e recuperar perante incidentes de segurança.

O panorama de ameaças da ENISA relativo a milhares de eventos mostra, aliás, que as organizações essenciais e importantes continuam a ser um alvo relevante dos ciberataques.

Phishing continua a ser uma das principais portas de entrada

Um dos exemplos mais simples é também um dos mais eficazes: o phishing.

Um email aparentemente legítimo pode levar o utilizador para uma página falsa, permitir o roubo de credenciais ou iniciar uma cadeia de acontecimentos que termina num incidente de segurança.

E o problema está a tornar-se mais complexo com a utilização de Inteligência Artificial pelos atacantes, que permite criar mensagens mais convincentes e campanhas de engenharia social mais sofisticadas.

A campanha europeia de 2025 colocou precisamente o phishing no centro das atenções, incluindo variantes como smishing, vishing, quishing, spearphishing e Business Email Compromise (BEC).

O que pode cada utilizador fazer?

O Mês Europeu da Cibersegurança é também uma oportunidade para rever alguns hábitos.

Entre as medidas mais importantes estão:

Ativar a autenticação multifator (MFA) ;

; Utilizar palavras-passe fortes e únicas;

Manter sistemas, aplicações e dispositivos atualizados;

Desconfiar de links e anexos inesperados;

Confirmar pedidos urgentes de pagamentos ou transferência de informação;

Evitar reutilizar credenciais;

Efetuar cópias de segurança dos dados importantes;

Ter especial atenção a mensagens recebidas por email, SMS, redes sociais e aplicações de mensagens;

Saber como comunicar um incidente de segurança.

Mais do que instalar uma ferramenta, é necessário criar hábitos de segurança.

Empresas também precisam de uma estratégia

Nas organizações, a abordagem deve ser naturalmente mais abrangente.

Não basta comprar tecnologia. É necessário conhecer os ativos existentes, avaliar riscos, definir políticas, formar colaboradores, monitorizar sistemas e preparar procedimentos para responder a incidentes.

É aqui que conceitos como SOC (Security Operations Center), MDR (Managed Detection and Response), EDR, SIEM, Threat Intelligence, gestão de vulnerabilidades e resposta a incidentes assumem cada vez maior importância.

A segurança deve ainda ser pensada desde o início dos projetos, seguindo princípios como Security by Design e Security by Default.

Cibersegurança é responsabilidade de todos

O European Cybersecurity Month nasceu em 2012 e continua atualmente como uma campanha europeia de sensibilização para cidadãos e organizações. A iniciativa procura também contribuir para o desenvolvimento de competências e para a formação de profissionais de cibersegurança.

A mensagem é simples: não existe segurança digital absoluta, mas é possível reduzir significativamente o risco.

E outubro pode ser um bom momento para começar.

Atualizar equipamentos, ativar MFA, rever palavras-passe, formar colaboradores, testar backups ou simplesmente aprender a reconhecer um email de phishing são pequenas ações que podem evitar grandes problemas.

Porque, num mundo cada vez mais digital, a cibersegurança deixou de ser apenas responsabilidade do departamento de IT. É uma responsabilidade de todos.