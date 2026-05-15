Origem da maioria dos ciberataques está no erro humano

Um relatório recente concluiu que, à medida que a Inteligência Artificial (IA) agêntica acelera o risco, a origem da maioria dos ataques está no erro humano e numa fraca gestão de identidades não humanas.

Um novo estudo concluiu que, no último ano, 71% das empresas sofreram pelo menos um ataque relacionado com identidade e reportaram, em média, três incidentes distintos.

A vitimização repetida atingiu um nível assinalável, com 5% das empresas a reportarem mesmo seis ou mais ataques, causados sobretudo por erro humano e por uma fraca gestão de identidades não humanas (em inglês, NHI).

O estudo foi conduzido pela Sophos, líder global em soluções de segurança avançadas para vencer os ciberataques, e intitula-se State of Identity Security 2026.

O inquérito agnóstico quanto a fornecedores foi realizado junto de 5000 líderes de TI e de cibersegurança em 17 países, incluindo Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha, França, Austrália, Japão, Índia e Brasil.

Mais detalhes do estudo

Dois terços das vítimas de ransomware (67%) entre os inquiridos deste inquérito confirmaram que o seu incidente de ransomware teve origem num ataque relacionado com identidade, estabelecendo o comprometimento de idenitidade como um dos principais vetores de propagação de ransomware.

As consequências financeiras são elevadas: o custo médio de recuperação atingiu os 1,4 milhões de euros, com uma mediana de 639 mil euros, e 73% das organizações afetadas enfrentaram custos de 213 mil euros ou superiores.

A identidade tornou-se a principal superfície de ataque na cibersegurança moderna, e estes dados mostram que a maioria das organizações está a perder terreno.

Estão a ser concedidos privilégios a agentes de IA mais depressa do que as equipas de segurança os conseguem acompanhar, e as organizações que não se anteciparem a isto vão encontrar uma lacuna cada vez mais dispendiosa de colmatar.

Afirmou Ross McKerchar, Chief Information Security Officer da Sophos, explicando que "o problema das identidades não humanas é particularmente urgente".

Principais conclusões adicionais do State of Identity Security 2026 O roubo de dados e financeiro domina o impacto das violações No total, 10% das empresas reportaram um ataque relacionado com identidade que afetou o seu negócio no último ano, tendo como principais consequências o roubo de dados (49%), ransomware (48%) e o roubo financeiro (47%). A visibilidade continua a ser uma fraqueza crítica Apenas 24% das organizações monitorizam continuamente tentativas de início de sessão invulgares e mais de metade verifica este ponto a cada três meses ou com menos frequência. As lacunas na deteção persistem 14% das empresas atacadas não conseguiram detetar e travar o seu ataque de identidade mais significativo antes de os danos ocorrerem. As organizações mais pequenas (100–250 colaboradores) apresentaram praticamente o dobro da probabilidade de falhar na deteção face aos seus pares de média dimensão. Infraestruturas críticas são as mais expostas Os setores da energia, petróleo/gás e serviços públicos (80%) e governo federal/central (78%) reportaram as taxas de ataque mais elevadas entre todos os setores analisados. As dificuldades de conformidade indicam um risco mais amplo As organizações que consideraram os requisitos de conformidade "muito desafiantes" registaram uma taxa de ataque de 82.4%, 14 pontos percentuais acima do que aquelas com menores dificuldades de conformidade (68.3%).

Empresas não estão preparadas

O erro humano, ou seja, colaboradores enganados para fornecerem as suas credenciais, foi referido em quase 43% dos incidentes. Por sua vez, a fraca gestão de NHI, incluindo chaves de API armazenadas em código, credenciais estáticas e contas de serviço órfãs, foram referidas em 41% dos incidentes.

Além disso, as organizações com fraca gestão de NHI têm uma probabilidade 22% superior de sofrer um roubo financeiro e pagam, em média, cerca de 128.000 euros adicionais para recuperar do que a média.

A questão da gestão de NHI está a intensificar-se. Os agentes de IA são capazes de criar subagentes de forma autónoma, cada um a gerar novas credenciais com acesso amplo e persistente, e a supervisão humana é inconsistente.

Os frameworks de identidade atuais não foram concebidos para isto, e as empresas já estão a ficar para trás. De facto, apenas uma em cada três faz uma rotação regular ou auditorias a contas de serviço e a identidades não humanas, e apenas 11% o faz de forma contínua.

Recomendações para reduzir riscos associados à identidade

Para reduzir a exposição a ataques relacionados com identidade, as empresas devem implementar uma abordagem em várias camadas, abrangendo identidades humanas e não humanas.

Alguns dos passos essenciais são impor Autenticação Multifator (em inglês, MFA) em todas as contas de utilizador, aplicar os princípios de acesso de menor privilégio e desativar ou remover prontamente identidades inativas.

No caso específico das identidades não humanas, as organizações devem fazer um inventário e classificar todas as NHI, substituir credenciais de longa duração por alternativas de curta duração e implementar plataformas de gestão de segredos para gerir as credenciais de NHI à escala.

À medida que a IA agêntica acelera a proliferação de NHI, a implementação de capacidades de Deteção e Resposta de Ameaças de Identidade (em inglês, ITDR) e a adoção de um modelo de segurança Zero Trust tornam-se camadas de defesa cada vez mais críticas.