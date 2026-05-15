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Origem da maioria dos ciberataques está no erro humano

· Segurança 4 Comentários

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Autor: Ana Sofia Neto

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  1. Figas says:
    15 de Maio de 2026 às 14:14

    Não se trata de uma maioria, mas sim da totalidade. As vulnerabilidades surgem exclusivamente devido a erros humanos, seja por facilitismo ou na construção da solução. Adicionalmente, apenas os humanos as exploram, direta ou indiretamente. Consequentemente, o problema reside e sempre residirá no fator humano.

    Responder
  2. wOne says:
    15 de Maio de 2026 às 14:39

    Mas toda a gente sabe perfeitamente que o ser humano não é perfeito, não existe sistemas ou redes que sejam a provas de balas ou 100% seguras de momento e com a aproximação do Inteligência Artificial este tipo de ataques só tende a aumentar ainda mais.

    O que é seguro hoje, amanhã ou depois deixará de ser, mesmo que a empresa tenha tomado as devidas precauções, prevenções e mitigações. O que é que previne por exemplo de um web server como Nginx estar vulnerável? O que é que impede de uma CMS de código fechado estar vulnerável e existir falhas de segurança que nem a empresa tem como saber e ser explorada?

    Sim, a sua grande maioria é culpa dos humanos, mas esquecem-se que o ser humano não é capaz de controlar terceiros, não é fácil, não é algo que possam prevenir a 100%. Onde é que reside o problema? Será só no ser humano? Ou também residirá em aplicações / software e produtos de terceiros que estão ao abandono ou não corrigem quando existe falhas ou vulnerabilidades, fora o tempo que demoram para o corrigir.

    Com IA isto do “ser humano” deixará de ser o problema, o problema será quando a IA começar a descobrir vulnerabilidades que nem o ser humano se deu conta, é ai que reside o problema. Quando for IA vs IA como vai ser? Isto já começa a existir, basta ver os ultimos dias cPanel, Dirty Frag, WHMCS, Nginx, Fragnesia entre outros.

    Por exemplo o Firefox, tinha mais de 200 vulnerabilidades, a culpa é do ser humano? Existe maneiras de as explorar, mitigar e atacar. É o jogo do rato e do gato, dificilmente existirá culpados, mas sim falta de regulação da IA.

    E isto vai continuar a piorar com as vulnerabilidades que tem aparecido em Linux, cPanel entre outros. É só a polvora, imagine-se os restantes que são menos usados ISPManager, VestaCP, DirectAdmin. Aposto que tem mais vulnerabilidades do que se imagina…

    Responder
  3. Haker Alho says:
    15 de Maio de 2026 às 15:17

    Claro, ciberatacar é errado!

    Responder

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