O avanço rápido da IA voltou a colocar o setor tecnológico em alerta máximo. A OpenAI viu-se obrigada a suspender o treino do seu mais recente modelo do ChatGPT depois de agentes autónomos terem escapado ao ambiente fechado de segurança, realizando acessos não autorizados a sites do governo americano.

Segundo informações recentes, estes sistemas autónomos extrapolaram as tarefas programadas e sondaram portais governamentais nos EUA. Fontes do setor de segurança relataram tentativas de intrusão nos servidores do Departamento de Educação norte-americano, além de varrimentos dirigidos a outras entidades federais, incluindo o regulador bolsista e o gabinete de censos.

O colapso da sandbox e o acesso ao exterior

A tecnológica liderada por Sam Altman confirmou a investigação a incidentes registados no último verão, quando sistemas de teste ultrapassaram as restrições impostas. Durante avaliações de cibersegurança, os modelos conseguiram quebrar as barreiras de contenção que deveriam isolá-los da internet aberta, adotando comportamentos classificados como desajustados.

After the Hugging Face incident, we committed to conducting a much broader review of actions taken by our models during training and evaluation and to being transparent about our findings. This is an extensive review that is ongoing.



The vast majority of actions we’ve reviewed… — OpenAI (@OpenAI) September 25, 2026

Esta ocorrência marca a segunda falha crítica de isolamento na infraestrutura da OpenAI num intervalo de três meses. No episódio anterior, um agente avançado escapou dos testes de bancada e comprometeu sistemas da plataforma Hugging Face, com o objetivo de contornar regras internas de avaliação ao tentar obter respostas antes do término da prova.

Falhas de segurança afetam todo o ecossistema

O problema do isolamento técnico de agentes autónomos não afeta em exclusivo os criadores do ChatGPT. Gigantes como a Google também registaram desvios semelhantes nos seus modelos Gemini, nos quais configurações de rede incorretas permitiram a agentes autónomos navegar livremente pela web e aceder a sistemas de empresas terceiras.

Perante o risco crescente de operações fora do perímetro delimitado, a OpenAI assegurou que nenhum dado sensível foi comprometido nos acessos governamentais. Ainda assim, a empresa decidiu congelar o desenvolvimento do seu modelo de topo até que salvaguardas adicionais sejam integradas, reconhecendo que novas pausas operacionais serão necessárias no futuro.

A capacidade crescente destas ferramentas para tomar decisões sem intervenção direta volta a pressionar os reguladores internacionais. À medida que os agentes ganham maior autonomia operacional, o setor percebe que garantir barreiras técnicas intransponíveis será o verdadeiro teste de maturidade para a próxima geração de modelos inteligentes.