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Óculos Ray-Ban Meta terão gravado conversas sem ninguém pedir

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Utilizadores dos Ray-Ban Meta relataram que os óculos inteligentes guardaram áudio e transcrições de conversas normais sem que a expressão “Hey Meta” tivesse sido pronunciada.

Óculos inteligentes Meta Ray-Ban Display

Os óculos inteligentes da Meta voltaram a estar no centro de uma polémica relacionada com privacidade. Segundo um utilizador do Reddit, os seus Ray-Ban Meta estavam a registar conversas com outras pessoas sem que a expressão de ativação tivesse sido utilizada, uma situação que outros donos do mesmo equipamento dizem ter também observado.

O que foi relatado

Na publicação, o autor explica que as conversas surgiam na aplicação Meta AI como gravações de áudio guardadas e respetivas transcrições, apesar de a opção “Respond without Hey Meta” estar desativada. Além disso, a luz branca de notificação acendia-se, por vezes, enquanto falava normalmente.

O utilizador indica que o comportamento se repetiu em três pares de óculos, incluindo modelos de segunda e terceira geração, o que torna menos provável tratar-se de uma avaria isolada. Segundo ele, o problema terá surgido depois de uma atualização de firmware. Vários comentários à publicação mostram que outros utilizadores tiveram a mesma experiência, com os óculos a registarem conversas aparentemente sem qualquer comando de voz.

WARNING: My Ray-Ban Meta Glasses Are Recording Conversations Without “Hey Meta” — Happening on 3 Pairs!
by u/Kindly-Audience-137 in MetaGlasses

A resposta do suporte e da Meta

Ao contactar o suporte, o utilizador recebeu a sugestão de desativar as permissões de microfone e de câmara, desligar a Wear Detection, apagar o histórico de voz e desativar as atualizações automáticas. Na sua opinião, contudo, estas medidas limitavam as funcionalidades principais do produto e não explicavam nem resolviam a causa do problema.

O autor da publicação refere também estar a consultar um advogado sobre a possibilidade de avançar com uma ação coletiva caso outros clientes tenham detetado o mesmo.

Em declarações ao Android Authority, a Meta afirmou que a questão foi resolvida, e que os utilizadores podem gerir, rever e apagar os registos de voz das suas interações com a Meta AI através das definições. Apesar de ter garantido que a falha foi corrigida, a empresa não esclareceu o que originou as gravações indevidas, e a informação disponível não permite perceber o alcance do problema, nem se as gravações foram guardadas para além do histórico visível na aplicação.

Leia também:

Meta encontrou forma de travar quem usa os óculos inteligentes para gravar às escondidas

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Autor: Ana Sofia Neto
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Tags:
meta óculos inteligentes privacidade Ray-Ban Meta

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