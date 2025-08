Novo sistema privado para a saúde dos EUA partilhará dados com as gigantes tecnológicas

O Governo dos EUA anunciou que está a lançar um novo programa que permitirá aos americanos partilhar dados pessoais de saúde e registos médicos entre sistemas de saúde e aplicações geridas por empresas tecnológicas privadas. O objetivo passa por facilitar o acesso aos registos de saúde e a monitorização do bem-estar.

Segundo Donald Trump, "há décadas que as redes de saúde americanas precisam de uma atualização tecnológica".

Os sistemas existentes são frequentemente lentos, caros e incompatíveis entre si.

Disse o Presidente dos EUA, durante um evento com diretores-executivos de empresas, na Casa Branca, esta semana, acrescentando que, com o anúncio do novo programa privado, "damos um passo importante para levar os cuidados de saúde para a era digital".

O novo programa permitirá aos americanos partilhar dados pessoais de saúde e registos médicos entre sistemas de saúde e aplicações geridas por empresas tecnológicas privadas, prometendo que isso facilitará o acesso aos registos de saúde e a monitorização do bem-estar.

Mais de 60 empresas, incluindo gigantes tecnológicas como Google, Amazon e Apple, bem como gigantes da saúde como UnitedHealth Group e CVS Health, concordaram em partilhar dados de pacientes no sistema. Este concentrar-se-á nos seguintes parâmetros:

Diabetes e controlo de peso;

Inteligência Artificial conversacional para ajudar os pacientes;

Ferramentas digitais, como códigos QR e aplicações, para registo de pacientes para check-ins ou rastreio de medicamentos.

Funcionários dos Centros de Serviços Medicare e Medicaid, que serão responsáveis pela manutenção do sistema, afirmaram que os pacientes terão de optar por partilhar os seus registos e dados médicos, e asseguraram que estes serão mantidos em segurança.

Os funcionários disseram ainda que os pacientes beneficiarão de um sistema que lhes permite aceder rapidamente aos seus próprios registos sem as dificuldades comuns.

Segundo Mehmet Oz, que lidera os Centros de Serviços Medicare e Medicaid, durante o evento na Casa Branca, "teremos avanços notáveis na forma como os consumidores podem utilizar os seus próprios registos".

Vantagem do novo sistema privado dos EUA

Na perspetiva de Geoff Cook, diretor-executivo do serviço de assinatura de perda de peso e fitness Noom, "há muitos dados isolados", atualmente.

Os pacientes que recebem tratamentos em várias clínicas têm dificuldade em obter todos os seus registos médicos dos vários prestadores.

Neste cenário, para Tomislav Mihaljevic, diretor-executivo da Cleveland Clinic, o novo programa eliminará esse problema, que às vezes atrasa o tratamento ou impede os médicos de fazerem um diagnóstico preciso, porque não têm uma visão completa do histórico médico do paciente.

Ter acesso contínuo aos dados das aplicações de saúde, como o que os pacientes estão a comer ou quanto exercício estão a fazer, ajudará, também, os médicos a controlar a obesidade e outras doenças crónicas, segundo Mihaljevic.

As aplicações dão-nos uma visão sobre o que está a acontecer com a saúde do paciente fora do consultório médico.

Preocupações legais relativamente aos dados dos utilizadores

Com o anúncio do novo programa, surgiram preocupações relativamente à proteção e segurança dos dados do utilizadores que aderirem ao sistema.

Segundo Lawrence Gostin, professor de direito da Universidade de Georgetown, especializado em saúde pública, citado pela CNBC, "há enormes preocupações éticas e legais".