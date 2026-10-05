Noruega proíbe óculos com IA em locais selecionados

O Governo norueguês planeia proibir temporariamente a utilização de óculos com Inteligência Artificial (IA) em locais selecionados, por receio de que as pessoas possam ser fotografadas, filmadas ou gravadas em áudio sem o saberem.

Num comunicado divulgado esta segunda-feira, o governo da Noruega revelou que pretende propor a proibição temporária do uso de óculos com IA em determinados espaços.

O ministro da Digitalização e da Governação Pública, Torgeir Micaelsen, justificou a iniciativa com a preocupação de estar a ser introduzida uma tecnologia nova e poderosa que pode levar a que as pessoas sejam fotografadas, filmadas ou gravadas em áudio sem terem conhecimento disso.

A proposta enquadra-se numa reação global mais ampla contra os óculos inteligentes equipados com câmara, motivada por preocupações com a privacidade.

Onde poderá aplicar-se

De acordo com o Governo, a proibição poderá abranger locais onde as pessoas se reúnem com regularidade, como parques, praias, museus, centros comerciais e eventos públicos.

Além disso, poderá aplicar-se a escolas, parques infantis e clubes de jovens, bem como a espaços sensíveis do ponto de vista da privacidade, como consultórios médicos, piscinas e ginásios com balneários.

O executivo esclareceu que não pretende uma proibição total e que a utilização privada, bem como os casos em que outras pessoas não corram o risco de ser filmadas sem consentimento, continuaria a ser permitida.

Âmbito tecnológico por definir

O Governo vai ainda perceber que tipo de tecnologia ficará abrangida pela medida, nomeadamente se esta se aplicará a óculos com câmara e gravação de áudio, a óculos com câmara e funções de IA, ou também a outros dispositivos usados no corpo que tenham câmara, gravação de áudio e/ou IA.

Além disso, o governo, que é minoritário, disse que apresentará a proposta de lei ao Parlamento o mais depressa possível. Paralelamente, vai constituir um grupo de peritos para aconselhamento na definição de uma regulamentação nacional permanente para as tecnologias usadas no corpo.

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