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Segurança

Nem o Paint é seguro! Uma imagem pode comprometer o PC com Windows 11

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Até os programas mais simples e antigos do Windows podem trazer dores de cabeça inesperadas. O velhinho Paint, ferramenta de desenho que quase todos usam para recortes rápidos no Windows 11, foi apanhado com uma falha de segurança grave que permite a execução remota de código malicioso no computador.

O vetor de ataque é direto e silencioso. Para explorar esta vulnerabilidade, registada como CVE-2026-83844, basta enganar o utilizador para abrir um ficheiro de imagem especialmente manipulado dentro da aplicação, abrindo a porta a acessos indevidos sem necessidade de autorizações prévias no sistema.

Uma imagem adulterada e o PC fica exposto

O problema ganhou contornos mais complicados quando a Microsoft garantiu que a correção já estava lançada. Nos canais oficiais de suporte e comunidades técnicas, vários administradores de sistemas e utilizadores queixam-se de que a atualização prometida pura e simplesmente não aparece na Microsoft Store.

A própria documentação gerou ruído e desencontros sobre qual o número de versão que resolve de vez a brecha. Inicialmente apontou-se a compilação 11.2605.91.0 como o pacote seguro, mas nos fóruns multiplicam-se os relatos de máquinas que continuam presas à versão 11.2605.81.0, mesmo forçando a pesquisa manual na loja de aplicações.

CVE-2026-83844 – What is everyone doing?
byu/Nuoeretix insysadmin

A confusão das versões e os cuidados a ter

Entretanto, as notas técnicas mais recentes passaram a referenciar a versão 11.2609.401.0 como a verdadeira detentora da vacina digital. Esta discrepância deixa muitas instalações corporativas e computadores pessoais num limbo ingrato, sem certezas sobre se a máquina está ou não devidamente blindada contra ficheiros fraudulentos.

A complexidade técnica do ataque é classificada como alta, o que afasta a probabilidade de explorações automáticas em massa a curto prazo. Ainda assim, o facto de a invasão ocorrer através da rede e sem exigir privilégios locais reforça a urgência de manter a vigilância redobrada sobre qualquer ficheiro vindo da Web.

O conselho prático para quem depende diariamente do Windows 11 passa por não confiar apenas no aviso da loja a dizer que não há transferências pendentes. Até que a distribuição do ficheiro certo fique estabilizada para todos, o melhor é verificar manualmente o número da versão nas opções do Paint e desconfiar de imagens enviadas por fontes desconhecidas.

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Autor: Pedro Simões
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Tags:
paint Segurança Windows 11

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