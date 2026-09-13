Microsoft alerta para nova onda de ataques contra contas Microsoft 365

O ecossistema corporativo enfrenta um novo perigo que quer comprometer as organizações. A Microsoft emitiu um alerta urgente sobre uma vaga de ataques contra contas do Microsoft 365, com métodos que subvertem ferramentas criadas para proteger utilizadores. Cibercriminosos aproveitam atualizações para enganar funcionários e obter acessos privilegiados às redes empresariais.

O esquema tem início através de contactos diretos em que os atacantes se fazem passar por técnicos de TI. Com o pretexto de evitar a perda de acesso às ferramentas de trabalho, solicitam a alteração de parâmetros de segurança e fornecem uma hiperligação maliciosa. Esta página falsa replica a Microsoft e permite a captura imediata de credenciais ou o sequestro da sessão ativa.

Engenharia social que engana até os mais atentos

Existe também uma variante em que o invasor fornece um código e instrui a vítima a inseri-lo no portal legítimo da Microsoft. Ao validar este pedido, o colaborador concede autorização de acesso ao criminoso sem nova exigência de autenticação multifator. Este procedimento dissipa desconfianças, uma vez que a etapa decorre diretamente dentro do ambiente oficial da Microsoft.

Uma vez garantida a entrada, o alcance da intrusão expande-se rapidamente para além do correio eletrónico. Dado que o Microsoft 365 funciona habitualmente como porta de entrada através de autenticação única, os invasores conseguem saltar para serviços externos interligados, tais como Salesforce, Slack, Dropbox ou Google Workspace. O impacto ultrapassa assim o perímetro inicial da empresa.

Invasão do Microsoft 365 e controlo total da empresa

Para assegurar a permanência prolongada no sistema, os atacantes adicionam contactos telefónicos e aplicações de autenticação próprias ao perfil comprometido. Esta estratégia garante que o controlo se mantenha mesmo após a vítima desligar a chamada, dificultando significativamente qualquer intervenção rápida por parte das equipas de administração de sistemas.

O propósito destas ações passa pela extração em larga escala de dados confidenciais guardados no SharePoint, OneDrive e Exchange Online. Para contornar sistemas automáticos de deteção e não levantar suspeitas, a transferência de documentos confidenciais é fragmentada e decorre progressivamente ao longo de horas ou dias.

Fuga silenciosa de ficheiros e como travar o perigo

Face a esta ameaça, a resposta surge com uma vigilância redobrada sobre inícios de sessão invulgares seguidos de alterações nos métodos de autenticação. Recomenda-se ainda o recurso a sistemas de verificação multifator imunes a esquemas de engenharia social, a restrição do acesso apenas a dispositivos corporativos geridos e a desativação de fluxos de autenticação por código sempre que dispensáveis.