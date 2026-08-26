Meta reforça a segurança no WhatsApp para a tornar mais forte

O WhatsApp apresentou uma profunda reestruturação nos seus mecanismos de proteção. Foca-se na salvaguarda das contas contra ataques informáticos e esquemas fraudulentos cada vez mais agressivos. A aplicação de mensagens da Meta decidiu colocar em segundo plano as alterações cosméticas para implementar um pacote de segurança que redefine como os utilizadores protegem as suas conversas.

Adeus ao código numérico de seis dígitos no WhatsApp

A alteração mais marcante reside no abandono progressivo do tradicional código numérico de seis dígitos, utilizado até agora no sistema de verificação em dois passos. Esta barreira de proteção evolui finalmente para palavras-passe completas e personalizadas, permitindo a integração livre de letras, algarismos e carateres especiais, o que reduz drasticamente a eficácia de técnicas de força bruta ou engenharia social concebidas para roubar acessos.

Para quem prefere evitar a memorização de palavras-passe longas e complexas, a empresa tecnológica reforçou substancialmente a aposta nas chaves de acesso digitais. Com uma adesão global que já ultrapassou a fasquia de mil milhões de contas configuradas com esta tecnologia moderna, a validação por dados biométricos assume agora um papel central e prioritário em todo o serviço de comunicações.

Chaves de acesso biométricas alargadas a vários dispositivos

Até à data, a plataforma apenas permitia guardar uma única chave de acesso por cada perfil ativo, o que limitava bastante a experiência de quem utiliza habitualmente mais do que um equipamento no seu quotidiano. Com esta mais recente atualização técnica, torna-se possível configurar e sincronizar várias chaves em simultâneo através de dispositivos adicionais, sejam estes outros telemóveis, computadores portáteis ou tablets vinculados à mesma conta.

Esta abordagem garante que o utilizador mantém a mesma proteção avançada sem depender exclusivamente do envio de códigos por SMS para recuperar o acesso. A autenticação do próprio sistema operativo serve de escudo protetor, permitindo abrir a aplicação com total rapidez através do sensor de impressão digital do equipamento, do reconhecimento facial ou do código de bloqueio de ecrã habitual.

Identificação inteligente de chamadas e combate às fraudes

O segundo grande pilar desta renovação no WhatsApp responde diretamente à vaga de fraudes telefónicas e contactos maliciosos oriundos de números desconhecidos. Sempre que surgir uma chamada não identificada, a aplicação apresenta de imediato um painel contextual detalhado, evidenciando o país de registo da ligação telefónica e verificando se existem grupos de conversação em comum entre ambas as partes.

A funcionalidade trabalha em conjunto com um sistema avançado de inteligência artificial que analisa indícios de burla no próprio telemóvel, salvaguardando a privacidade ao não transferir dados confidenciais para servidores externos. Esta vasta atualização de segurança já está a ser disponibilizada gradualmente para todos os utilizadores a nível mundial, elevando de forma consistente o patamar de defesa do ecossistema.