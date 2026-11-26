Uma base de dados pública, sem palavra-passe e sem encriptação, reunia cerca de dois mil milhões de credenciais e dados de sessão associados a contas online. A descoberta pertence ao investigador de cibersegurança Jeremiah Fowler, num relatório publicado a 24 de novembro de 2026. O volume supera em mais de 13 vezes outro achado anterior do mesmo investigador. Tinha 149 milhões de logins, e reúne 8.471 pastas com informação em texto simples.

Além de endereços de email, nomes de utilizador e palavras-passe, a análise de uma amostra revelou cookies de navegador, tokens de sessão, dados de preenchimento automático, informações de carteiras de criptomoedas e detalhes do sistema. Vários ficheiros tinham marcas associadas a canais e contactos no Telegram, bem como promoções de segmentação geográfica. Não ficou claro quem geria o repositório nem se o objetivo era a venda ilícita de dados, agregação por intermediários ou investigação.

O que os infostealers recolhem além da palavra-passe

Cerca de 400 mil documentos pareciam ter origem em malware mais avançado que cria pastas distintas por vítima, com registos de aplicações, processos, área de transferência e navegador. Na prática, um único dispositivo infetado pode entregar dezenas ou centenas de contas da mesma pessoa de uma assentada.

I discovered 2 Billion Usernames, Logins, and Passwords exposed in a suspected data breach of a criminal marketplace. Millions of individuals, businesses, organizations, and government account credentials exposed. Read my full report here: https://t.co/9uf3S4w6ns https://t.co/VAEI3yx6IE — Jeremiah Fowler Security Researcher (@yoda69) November 24, 2026

Ter um token de sessão ou um cookie ativo permite contornar verificações que dependem apenas da palavra-passe. Mesmo que o utilizador não reutilize senhas, o acesso ao email principal abre caminho para redefinições noutras plataformas, enquanto credenciais corporativas podem servir de porta de entrada para redes profissionais.

Porque dois mil milhões não significam dois mil milhões de vítimas

O número total de registos não equivale ao número de pessoas afetadas. Uma mesma máquina pode acumular vários acessos e bases deste género costumam conter entradas repetidas, antigas ou reaproveitadas de várias fontes.

A amostra incluiu também milhares de endereços .onion da rede Tor ligados a nomes de conta e palavras-passe. A presença de serviços na dark web não prova atividade ilícita por si só, dado que plataformas legítimas, jornalistas e meios de comunicação também usam endereços .onion para anonimato.

Como limpar o aparelho antes de trocar senhas

Após o alerta ao fornecedor de alojamento, o acesso público foi bloqueado alguns dias depois, sem que seja possível saber durante quanto tempo os dados estiveram expostos. Trocar palavras-passe num equipamento ainda infetado é perder tempo, porque o malware pode capturar as novas credenciais no momento em que são escritas.

O procedimento seguro passa por isolar o equipamento suspeito. Depois, fazer uma limpeza profunda ou reposição de fábrica e só depois alterar senhas e revogar sessões ativas a partir de um dispositivo limpo. Ativar autenticação multifator por aplicação autenticadora ou chave física continua a ser uma barreira essencial quando o código malicioso já rondou o sistema.