Já ouviu falar em ciber-higiene? Saiba o que significa

Fala-se cada vez mais em segurança digital, mas há um conceito que nem sempre recebe a atenção necessária: ciber-higiene. Tal como os hábitos de higiene ajudam a prevenir doenças, a ciber-higiene reúne um conjunto de práticas que ajudam a proteger dispositivos, contas e dados pessoais contra ameaças online.

Não é preciso ser especialista em informática para adotar bons hábitos de ciber-higiene. Pequenas ações no dia a dia podem fazer uma grande diferença na segurança digital.

Afinal o que é a ciber-higiene?

A ciber-higiene consiste, essencialmente, num conjunto de comportamentos e rotinas destinados a reduzir os riscos de segurança no mundo digital.

Entre os exemplos mais comuns estão manter o sistema operativo e as aplicações atualizados, utilizar palavras-passe fortes e únicas, ativar a autenticação de dois fatores e ter cuidado com links e ficheiros recebidos por email ou mensagens.

O objetivo é evitar que uma falha, um erro humano ou um ataque comprometa uma conta, um equipamento ou informação pessoal.

Que hábitos deve adotar?

Uma boa rotina de ciber-higiene começa por algumas medidas relativamente simples.

Use palavras-passe fortes e diferentes Evite utilizar a mesma palavra-passe em vários serviços. Se uma conta for comprometida, os atacantes poderão tentar utilizar essas mesmas credenciais noutros serviços.

Ative a autenticação de dois fatores Sempre que possível, ative a autenticação multifator. Mesmo que alguém consiga descobrir a palavra-passe, terá ainda de ultrapassar uma segunda camada de proteção.

Mantenha tudo atualizado As atualizações não servem apenas para acrescentar novas funcionalidades. Muitas corrigem vulnerabilidades de segurança que podem ser exploradas por atacantes.

Desconfie de mensagens inesperadas Emails, SMS ou mensagens nas redes sociais podem tentar convencer o utilizador a clicar num link, abrir um ficheiro ou fornecer dados pessoais. Verifique sempre a origem antes de avançar.

Faça cópias de segurança Manter backups de fotografias, documentos e outros ficheiros importantes pode ser fundamental em caso de falha do equipamento, perda de dados ou ataque de ransomware.

Tenha cuidado com redes Wi-Fi públicas Evite realizar operações sensíveis em redes públicas desconhecidas e confirme sempre se a ligação é legítima.

Reveja regularmente as suas contas Verifique sessões iniciadas, dispositivos associados e atividades suspeitas. Se encontrar algo que não reconhece, altere imediatamente a palavra-passe e termine as sessões desconhecidas.



A ciber-higiene é uma responsabilidade de todos

Os ataques informáticos não atingem apenas grandes empresas ou organizações. Qualquer utilizador pode ser um alvo, seja através de phishing, roubo de palavras-passe, malware ou outros tipos de fraude.

Por isso, a ciber-higiene deve ser encarada como uma rotina diária. Não existe uma solução que garanta segurança absoluta, mas a adoção de bons hábitos reduz significativamente a probabilidade de um incidente.

Tal como lavar as mãos ou fechar a porta de casa são comportamentos automáticos, também atualizar os dispositivos, proteger as contas e desconfiar de mensagens suspeitas devem fazer parte da nossa rotina digital.

No mundo cada vez mais conectado em que vivemos, cuidar da nossa segurança online é tão importante como cuidar da segurança no mundo físico.