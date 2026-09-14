Já ouviu falar em ciber-higiene? Saiba o que significa
Fala-se cada vez mais em segurança digital, mas há um conceito que nem sempre recebe a atenção necessária: ciber-higiene. Tal como os hábitos de higiene ajudam a prevenir doenças, a ciber-higiene reúne um conjunto de práticas que ajudam a proteger dispositivos, contas e dados pessoais contra ameaças online.
Não é preciso ser especialista em informática para adotar bons hábitos de ciber-higiene. Pequenas ações no dia a dia podem fazer uma grande diferença na segurança digital.
Afinal o que é a ciber-higiene?
A ciber-higiene consiste, essencialmente, num conjunto de comportamentos e rotinas destinados a reduzir os riscos de segurança no mundo digital.
Entre os exemplos mais comuns estão manter o sistema operativo e as aplicações atualizados, utilizar palavras-passe fortes e únicas, ativar a autenticação de dois fatores e ter cuidado com links e ficheiros recebidos por email ou mensagens.
O objetivo é evitar que uma falha, um erro humano ou um ataque comprometa uma conta, um equipamento ou informação pessoal.
Que hábitos deve adotar?
Uma boa rotina de ciber-higiene começa por algumas medidas relativamente simples.
- Use palavras-passe fortes e diferentes
- Evite utilizar a mesma palavra-passe em vários serviços. Se uma conta for comprometida, os atacantes poderão tentar utilizar essas mesmas credenciais noutros serviços.
- Ative a autenticação de dois fatores
- Sempre que possível, ative a autenticação multifator. Mesmo que alguém consiga descobrir a palavra-passe, terá ainda de ultrapassar uma segunda camada de proteção.
- Mantenha tudo atualizado
- As atualizações não servem apenas para acrescentar novas funcionalidades. Muitas corrigem vulnerabilidades de segurança que podem ser exploradas por atacantes.
- Desconfie de mensagens inesperadas
- Emails, SMS ou mensagens nas redes sociais podem tentar convencer o utilizador a clicar num link, abrir um ficheiro ou fornecer dados pessoais. Verifique sempre a origem antes de avançar.
- Faça cópias de segurança
- Manter backups de fotografias, documentos e outros ficheiros importantes pode ser fundamental em caso de falha do equipamento, perda de dados ou ataque de ransomware.
- Tenha cuidado com redes Wi-Fi públicas
- Evite realizar operações sensíveis em redes públicas desconhecidas e confirme sempre se a ligação é legítima.
- Reveja regularmente as suas contas
- Verifique sessões iniciadas, dispositivos associados e atividades suspeitas. Se encontrar algo que não reconhece, altere imediatamente a palavra-passe e termine as sessões desconhecidas.
A ciber-higiene é uma responsabilidade de todos
Os ataques informáticos não atingem apenas grandes empresas ou organizações. Qualquer utilizador pode ser um alvo, seja através de phishing, roubo de palavras-passe, malware ou outros tipos de fraude.
Por isso, a ciber-higiene deve ser encarada como uma rotina diária. Não existe uma solução que garanta segurança absoluta, mas a adoção de bons hábitos reduz significativamente a probabilidade de um incidente.
Tal como lavar as mãos ou fechar a porta de casa são comportamentos automáticos, também atualizar os dispositivos, proteger as contas e desconfiar de mensagens suspeitas devem fazer parte da nossa rotina digital.
No mundo cada vez mais conectado em que vivemos, cuidar da nossa segurança online é tão importante como cuidar da segurança no mundo físico.