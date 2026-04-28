ISO 22301: a “arma secreta” para cumprir a NIS2 e reforçar a ISO 27001
A cibersegurança já não é apenas uma questão técnica! Hoje em dia trata-se de um pilar estratégico das organizações. Com a chegada da diretiva europeia NIS2, a exigência subiu de nível, pois não basta proteger sistemas, é preciso garantir continuidade e resiliência. É aqui que entra a norma ISO 22301:2019.
A ISO 22301 define um sistema de gestão de continuidade de negócio (BCMS), permitindo às organizações preparar-se para incidentes, responder eficazmente e recuperar rapidamente.
Na prática, isto traduz-se em:
- Identificação de riscos críticos
- Planos de continuidade e recuperação
- Testes regulares e melhoria contínua
Ou seja, não se trata apenas de evitar falhas, mas de garantir que, quando acontecem, o impacto é mínimo.
ISO 27001 + ISO 22301: uma combinação natural
Se a ISO 27001 é o “cérebro” da segurança da informação, a ISO 22301 é o “plano B” quando algo corre mal.
Ambas seguem estruturas semelhantes (como o modelo Plan-Do-Check-Act), o que facilita a integração e evita duplicação de processos.
Enquanto a ISO 27001 cobre muitos requisitos de segurança, pode não ser suficiente para responder a todas as exigências da NIS2, especialmente ao nível da continuidade operacional.
NIS2 exige mais: evidência e resiliência real
A diretiva NIS2 veio mudar o paradigma. Já não chega “ter políticas” é necessário provar que a organização consegue resistir e recuperar de incidentes.
Neste contexto, a ISO 22301 torna-se um aliado estratégico:
- Ajuda a cumprir requisitos de continuidade (Artigo 21)
- Estrutura planos de resposta e recuperação
- Facilita auditorias e demonstração de conformidade
Embora não seja obrigatória, a sua adoção é uma das formas mais eficazes de demonstrar maturidade e preparação.
Em resumo:
- ISO 27001 (segurança da informação)
- ISO 22301 (continuidade de negócio)
- NIS2 (regulação e supervisão)
Num cenário onde falhas são inevitáveis, a diferença está na capacidade de resposta. A ISO 22301 não substitui a segurança, mas sim complementa-a, tornando as organizações verdadeiramente resilientes. Pode saber mais aqui sobre a ISO 22301.
Este artigo foi escrito para o Pplware pela ART Resilia