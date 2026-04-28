ISO 22301: a “arma secreta” para cumprir a NIS2 e reforçar a ISO 27001

A cibersegurança já não é apenas uma questão técnica! Hoje em dia trata-se de um pilar estratégico das organizações. Com a chegada da diretiva europeia NIS2, a exigência subiu de nível, pois não basta proteger sistemas, é preciso garantir continuidade e resiliência. É aqui que entra a norma ISO 22301:2019.

A ISO 22301 define um sistema de gestão de continuidade de negócio (BCMS), permitindo às organizações preparar-se para incidentes, responder eficazmente e recuperar rapidamente.

Na prática, isto traduz-se em:

Identificação de riscos críticos

Planos de continuidade e recuperação

Testes regulares e melhoria contínua

Ou seja, não se trata apenas de evitar falhas, mas de garantir que, quando acontecem, o impacto é mínimo.

ISO 27001 + ISO 22301: uma combinação natural

Se a ISO 27001 é o “cérebro” da segurança da informação, a ISO 22301 é o “plano B” quando algo corre mal.

Ambas seguem estruturas semelhantes (como o modelo Plan-Do-Check-Act), o que facilita a integração e evita duplicação de processos.

Enquanto a ISO 27001 cobre muitos requisitos de segurança, pode não ser suficiente para responder a todas as exigências da NIS2, especialmente ao nível da continuidade operacional.

NIS2 exige mais: evidência e resiliência real

A diretiva NIS2 veio mudar o paradigma. Já não chega “ter políticas” é necessário provar que a organização consegue resistir e recuperar de incidentes.

Neste contexto, a ISO 22301 torna-se um aliado estratégico:

Ajuda a cumprir requisitos de continuidade (Artigo 21)

Estrutura planos de resposta e recuperação

Facilita auditorias e demonstração de conformidade

Embora não seja obrigatória, a sua adoção é uma das formas mais eficazes de demonstrar maturidade e preparação.

Em resumo:

ISO 27001 (segurança da informação)

ISO 22301 (continuidade de negócio)

NIS2 (regulação e supervisão)

Num cenário onde falhas são inevitáveis, a diferença está na capacidade de resposta. A ISO 22301 não substitui a segurança, mas sim complementa-a, tornando as organizações verdadeiramente resilientes. Pode saber mais aqui sobre a ISO 22301.

Este artigo foi escrito para o Pplware pela ART Resilia