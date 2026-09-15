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IPTV pirata para ver futebol grátis? O perigo real que pode limpar a sua conta bancária

· Internet 5 Comentários

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Autor: Pedro Simões

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  1. B@rão Vermelho says:
    15 de Setembro de 2026 às 17:02

    Boa sorte com isso, depois de pagar à EDP, SMAS, Vodafone, e supermercado só se depositarem primeiro na conta para depois poderem roubar. 🙂 🙂 🙂

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    • sapochicão says:
      15 de Setembro de 2026 às 18:04

      Tomara os provedores de iptv não serem eles próprios hackeados que é o que mais aocntece porque não percebem nada de hacking.

      Quanto muito são hackers que tanto podem usra apps de iptv como o whatsapp, gfacebook ou tiktok e sim realmente usam essas apps para roubarem dados bancários a quem tem o smartphone todo aberto…

      Responder
  2. Zé Fonseca A. says:
    15 de Setembro de 2026 às 17:36

    As apps só precisam de ler m3u, até podem ser opensource se quiserem, o risco é zero

    Responder
  3. José Bacalhau says:
    15 de Setembro de 2026 às 17:47

    Simplesmente deixei de ver futebol e Fórmula 1, as minhas modalidades favoritas. Tenho a Digi e o esquema Meo/NOS/Vodafone não permite que a Digi disponibilize a SportTV, que eu estaria disposto a pagar, como pagava quando tinha a NOS. Assim, vão-se **der.

    Responder
  4. sapochicão says:
    15 de Setembro de 2026 às 18:03

    o meu iptv deve ser um santo que até me paga para eu o ver LOL

    Eu já agora pergunto onde é que vocês andam a ver iptv? No smartphone? LOL é como evr filmes 4k no smartphone sacados pela net, ess amalta merece ser apanhada se usar a app da conta bancária no mesmo aparelho.

    Agora, 90% do iptv é em boxes android ou mag que nem dá para instalar apps bancárias aos mais distraídos e com vpn para isolarem a rede doméstica qual é o problema? Uso há mais de 10 anos e nunca me aconteceu nadinha!!!

    Os hackers usam coisas bem mais sofisticadas do que apps iptv. Usam tiktoks e whatsapp mas dessas não fala o sapo!!!

    Responder

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