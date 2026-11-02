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Segurança

Hackers invadem outdoors em vários países e transmitem pornografia na rua

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Uma vaga coordenada de ataques informáticos apanhou milhares de condutores e peões de surpresa em várias partes do mundo. Painéis publicitários digitais de grande formato, instalados em vias rápidas e centros urbanos movimentados, começaram subitamente a transmitir vídeos pornográficos explícitos em vez dos habituais anúncios comerciais. O episódio gerou de imediato reações de choque, paragens no trânsito e uma enxurrada de vídeos e fotografias partilhados nas redes sociais.

Os relatos surgiram quase em simultâneo em países geograficamente distantes, incluindo o Brasil, a Malásia e o Egito. Em todos os casos, a mecânica da intrusão foi idêntica: os sistemas de exibição remota foram assumidos por terceiros e o conteúdo programado foi substituído sem qualquer aviso prévio. A dimensão dos ecrãs tornou impossível ignorar as imagens, que ficaram visíveis a centenas de metros de distância até os equipamentos serem desligados à força pelas equipas técnicas.

Falhas banais deixam infraestruturas abertas

O grupo responsável pela invasão reivindicou a operação publicamente, alegando que a intenção principal era alertar para o desleixo total na proteção destes equipamentos. Segundo os atacantes, a operação não exigiu conhecimentos complexos ou ferramentas avançadas de intrusão informática. Bastou recorrer a varrimentos automáticos de portas na rede para identificar centenas de painéis diretamente acessíveis a partir de qualquer navegador web vulgar.

Na origem do problema esteve, mais uma vez, o uso de credenciais de fábrica que nunca foram alteradas após a instalação dos equipamentos. Em muitos dos casos afetados, os painéis funcionavam ligados à internet pública sem qualquer firewall intermédia ou rede privada virtual configurada. Qualquer utilizador com acesso ao endereço IP conseguia autenticar-se como administrador recorrendo a combinações triviais de utilizador e palavra-passe fornecidas pelos próprios manuais dos fabricantes de hardware.

Trânsito parado e investigações em curso

No Brasil, o caso ganhou destaque no município de Campo Maior, no Piauí, onde um painel situado junto a uma das principais avenidas provocou um forte congestionamento rodoviário. Vários condutores reduziram a marcha para tentar perceber o que estava a acontecer, enquanto moradores locais registavam a situação com os telemóveis. A empresa proprietária da infraestrutura acabou por cortar a energia física do ecrã e avançou com uma queixa-crime junto das autoridades policiais competentes.

Cenário semelhante desenrolou-se na Malásia e no Egito, onde os conselhos municipais e os serviços de inteligência locais abriram inquéritos formais ao abrigo de legislações contra o cibercrime. As autoridades estão agora a tentar rastrear as ligações e os pontos de origem do tráfego malicioso, embora a utilização de nós de anonimização e servidores intermediários complique a identificação direta dos autores materiais da invasão.

Aviso para a segurança do hardware urbano

Este incidente volta a colocar o dedo na ferida da segurança de dispositivos ligados em espaço público, onde a facilidade de gestão remota costuma atropelar as regras mais básicas de proteção de dados. Enquanto as empresas de publicidade exterior continuarem a tratar ecrãs LED urbanos como simples televisões e não como computadores expostos ao mundo, episódios semelhantes vão continuar a acontecer à vista de todos.

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Autor: Pedro Simões
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Tags:
hackers outdoors pornografia rua

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