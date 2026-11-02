Hackers invadem outdoors em vários países e transmitem pornografia na rua

Uma vaga coordenada de ataques informáticos apanhou milhares de condutores e peões de surpresa em várias partes do mundo. Painéis publicitários digitais de grande formato, instalados em vias rápidas e centros urbanos movimentados, começaram subitamente a transmitir vídeos pornográficos explícitos em vez dos habituais anúncios comerciais. O episódio gerou de imediato reações de choque, paragens no trânsito e uma enxurrada de vídeos e fotografias partilhados nas redes sociais.

Os relatos surgiram quase em simultâneo em países geograficamente distantes, incluindo o Brasil, a Malásia e o Egito. Em todos os casos, a mecânica da intrusão foi idêntica: os sistemas de exibição remota foram assumidos por terceiros e o conteúdo programado foi substituído sem qualquer aviso prévio. A dimensão dos ecrãs tornou impossível ignorar as imagens, que ficaram visíveis a centenas de metros de distância até os equipamentos serem desligados à força pelas equipas técnicas.

Falhas banais deixam infraestruturas abertas

O grupo responsável pela invasão reivindicou a operação publicamente, alegando que a intenção principal era alertar para o desleixo total na proteção destes equipamentos. Segundo os atacantes, a operação não exigiu conhecimentos complexos ou ferramentas avançadas de intrusão informática. Bastou recorrer a varrimentos automáticos de portas na rede para identificar centenas de painéis diretamente acessíveis a partir de qualquer navegador web vulgar.

A massive digital billboard on one of Cairo’s busiest highways was hacked to display pornographic footage, shocking drivers and prompting motorists to stop and record the scene. According to CNN, the incident took place on Egypt’s 26th of July Axis, with the hackers displaying their names and a Telegram channel on the screen. Egypt’s Interior Ministry confirmed the cyberattack, saying the breach affected advertising screens in multiple countries simultaneously. Similar incidents were reported in Iraq, Malaysia and Brazil. A Telegram account linked to the footage later posted a message condemning Egypt’s government as a dictatorship, while authorities announced that legal proceedings had begun. — ILTV Israel News (@ILTVNews) November 1, 2026

Na origem do problema esteve, mais uma vez, o uso de credenciais de fábrica que nunca foram alteradas após a instalação dos equipamentos. Em muitos dos casos afetados, os painéis funcionavam ligados à internet pública sem qualquer firewall intermédia ou rede privada virtual configurada. Qualquer utilizador com acesso ao endereço IP conseguia autenticar-se como administrador recorrendo a combinações triviais de utilizador e palavra-passe fornecidas pelos próprios manuais dos fabricantes de hardware.

Trânsito parado e investigações em curso

No Brasil, o caso ganhou destaque no município de Campo Maior, no Piauí, onde um painel situado junto a uma das principais avenidas provocou um forte congestionamento rodoviário. Vários condutores reduziram a marcha para tentar perceber o que estava a acontecer, enquanto moradores locais registavam a situação com os telemóveis. A empresa proprietária da infraestrutura acabou por cortar a energia física do ecrã e avançou com uma queixa-crime junto das autoridades policiais competentes.

Cenário semelhante desenrolou-se na Malásia e no Egito, onde os conselhos municipais e os serviços de inteligência locais abriram inquéritos formais ao abrigo de legislações contra o cibercrime. As autoridades estão agora a tentar rastrear as ligações e os pontos de origem do tráfego malicioso, embora a utilização de nós de anonimização e servidores intermediários complique a identificação direta dos autores materiais da invasão.

Aviso para a segurança do hardware urbano

Este incidente volta a colocar o dedo na ferida da segurança de dispositivos ligados em espaço público, onde a facilidade de gestão remota costuma atropelar as regras mais básicas de proteção de dados. Enquanto as empresas de publicidade exterior continuarem a tratar ecrãs LED urbanos como simples televisões e não como computadores expostos ao mundo, episódios semelhantes vão continuar a acontecer à vista de todos.