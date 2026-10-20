Hackers estão a usar IA chinesa para atacar empresas do Japão

A GMO Cybersecurity by Ierae detetou o uso da Artex, uma ferramenta de testes de penetração baseada em agentes de Inteligência Artificial (IA), em ataques a empresas do Japão que poderão ser semelhantes aos que a CrowdStrike reportou contra organizações financeiras sul-coreanas.

O Japão atravessa um período de forte pressão em matéria de cibersegurança, com um número crescente de empresas a divulgar violações de dados no último mês. Uma investigação da GMO Cybersecurity by Ierae, subsidiária do grupo GMO Internet, dá conta do uso de uma ferramenta de IA desenvolvida na China em ataques dirigidos a empresas japonesas.

O que foi detetado

A empresa, que divulgou as conclusões na segunda-feira, 19 de outubro, identificou a presença da Artex com base em registos forenses, ou seja, registos gerados pelos sistemas informáticos que permitem recolher provas de uma intrusão. A CrowdStrike, empresa norte-americana de cibersegurança, descreve a Artex como uma ferramenta de testes de penetração baseada em agentes de IA, de código aberto e desenvolvida na China. Este tipo de ferramenta simula ciberataques de forma automática para expor vulnerabilidades exploráveis.

A investigação identificou seis ferramentas Artex dirigidas exclusivamente a empresas japonesas, com ataques a vários setores, entre os quais o retalho, os seguros, as finanças e o comércio eletrónico. A GMO Cybersecurity indica ainda que oito das empresas visadas que identificou já divulgaram comunicados a anunciar violações de dados, o que significa que os atacantes provocaram vários incidentes.

A possível ligação à Coreia do Sul

A GMO Cybersecurity considera que estes ataques poderão ser semelhantes aos que a CrowdStrike reportou este mês contra organizações financeiras sul-coreanas, uma vez que ambos envolveram a Artex. No blog onde publicou as conclusões, a empresa japonesa afirma que, em conjunto com a investigação da CrowdStrike, parece que estão a ser lançadas campanhas dirigidas a países e setores específicos, com hosts diferentes para cada uma.

Quanto à origem dos atacantes, o relatório da GMO Cybersecurity não atribui explicitamente os ataques contra empresas japonesas a uma origem chinesa, limitando-se a associá-los ao caso sul-coreano. Relativamente a esse caso, a CrowdStrike indica que o autor da ameaça é provavelmente falante de chinês e tem motivações financeiras, uma avaliação feita com base no uso da Artex e em prompts escritas em chinês, e sem atribuição a um grupo conhecido.

De acordo com o que foi noticiado, o programador da Artex terá passado a ferramenta para código fechado após os ataques na Coreia do Sul, justificando que o seu propósito é a avaliação legítima de capacidades de segurança e não atividades ilícitas.

O contexto difícil para o Japão

Os ataques surgem num momento em que, segundo dados da Agência Nacional de Polícia e inquéritos privados, os incidentes de cibersegurança atingem números recorde no país este ano. Um inquérito divulgado esta semana pela Teikoku Databank indica que cerca de um sexto das empresas inquiridas já sofreu violações de dados, proporção que ultrapassa os 30% nas grandes empresas inquiridas.

Entre os casos recentes de violações com milhões de registos de dados pessoais afetados, sem ligação indicada à Artex, contam-se os da transportadora Yamato Transport e da Burger King, tendo a GMO Research & AI, outra subsidiária do grupo GMO Internet, sido também comprometida este mês.

Ferramentas de IA como a Artex são apontadas como um fator que facilita a ação dos atacantes, ao reduzir o nível de competência técnica, os custos e as barreiras geográficas que tradicionalmente os limitavam, e como um dos fatores do aumento das violações com recurso a IA.

O Governo japonês já manifestou preocupação com a situação, e o presidente da Comissão Nacional de Segurança Pública afirmou recentemente que a polícia deve recorrer a tecnologia avançada, incluindo IA, para ajudar a prevenir estes ataques.