Pode ter uma palavra-passe longa, complexa e praticamente impossível de adivinhar. Pode até acreditar que a sua conta está completamente protegida. Mas há um detalhe que muitos desconhecem e que os piratas informáticos podem explorar. Sim, são seis falhas de segurança muito usadas atualmente.

Os piratas informáticos podem entrar sem conhecer a palavra-passe

Quando nos esquecemos de uma palavra-passe, basta normalmente introduzir o endereço de email e solicitar uma ligação para criar uma nova.

É um procedimento simples, utilizado diariamente por milhões de pessoas. Contudo, este mecanismo também pode representar uma das maiores fragilidades de segurança de uma plataforma digital.

Existem seis vulnerabilidades que podem transformar o processo de recuperação de palavras-passe numa porta de entrada para ataques informáticos.

O problema é particularmente preocupante porque, dependendo da implementação do serviço, um atacante pode conseguir substituir as credenciais legítimas sem precisar de descobrir a palavra-passe anterior.

A própria OWASP, organização internacional dedicada à segurança das aplicações, reconhece que os mecanismos de recuperação de palavras-passe são uma fonte frequente de vulnerabilidades.

As seis falhas que podem colocar as suas contas em risco

1. Descobrir facilmente se um utilizador tem conta

Alguns serviços apresentam mensagens diferentes quando alguém tenta recuperar uma palavra-passe. Por exemplo, podem indicar que determinado endereço de email não está registado.

Embora pareça uma informação inofensiva, permite aos atacantes identificar contas válidas e preparar ataques mais direcionados. Até diferenças no tempo de resposta do sistema podem revelar esta informação.

2. Manipular as ligações de recuperação

Uma das vulnerabilidades mais perigosas permite manipular o endereço utilizado para gerar a ligação de recuperação.

Em determinadas configurações inseguras, um atacante consegue fazer com que o serviço envie um email legítimo, mas com uma ligação que aponta para um domínio controlado por terceiros. Se a vítima abrir essa ligação, o código de recuperação poderá ficar exposto.

Este ataque é conhecido como password reset poisoning e está documentado pela PortSwigger, empresa especializada em segurança informática.

3. Códigos de recuperação previsíveis ou reutilizáveis

As ligações para recuperar uma conta incluem normalmente um código temporário, conhecido como token. Este código deve ser aleatório, suficientemente longo, ter um prazo de validade limitado e funcionar apenas uma vez.

Quando estas condições não são respeitadas, os atacantes podem tentar adivinhar códigos, reutilizar ligações antigas ou explorar mecanismos de recuperação mal protegidos.

4. Fuga de informações através de ferramentas externas

Existem páginas de recuperação que integram ferramentas de análise de tráfego, sistemas de atendimento ou outros scripts externos.

Se estas ferramentas tiverem acesso indevido ao endereço completo da página, poderão recolher códigos de recuperação presentes na ligação.

Por esse motivo, os especialistas recomendam que estas páginas tenham o mínimo de componentes externos e mecanismos específicos para impedir a exposição dos códigos.

5. Alterar a palavra-passe não termina necessariamente as sessões abertas

Esta é uma das situações mais preocupantes. Imagine que alguém conseguiu entrar na sua conta e mantém uma sessão iniciada noutro computador.

Se alterar a palavra-passe, poderá pensar que resolveu o problema. Contudo, se o serviço não terminar as sessões anteriores, o atacante poderá continuar com acesso à conta, mesmo depois da alteração das credenciais.

A OWASP recomenda que os serviços permitam terminar todas as sessões existentes ou que o façam automaticamente após a recuperação da conta.

6. Alterações de palavra-passe sem qualquer aviso

Outra vulnerabilidade está relacionada com a ausência de notificações. Quando uma palavra-passe é alterada, o titular da conta deve receber um alerta de segurança. Sem esta comunicação, uma alteração não autorizada pode passar despercebida durante bastante tempo.

Isto significa que um atacante poderá assumir o controlo de uma conta sem que o verdadeiro proprietário perceba imediatamente o que aconteceu.

Como proteger as suas contas destes ataques?

Embora muitas destas falhas dependam diretamente da segurança implementada pelas plataformas, existem algumas medidas que os utilizadores podem adotar.

Ativar a autenticação de dois fatores: acrescenta uma camada de proteção, embora a eficácia dependa também da segurança do processo de recuperação.

acrescenta uma camada de proteção, embora a eficácia dependa também da segurança do processo de recuperação. Utilizar passkeys quando disponíveis: permitem iniciar sessão sem uma palavra-passe tradicional, mas continuam a exigir mecanismos seguros de recuperação de conta.

permitem iniciar sessão sem uma palavra-passe tradicional, mas continuam a exigir mecanismos seguros de recuperação de conta. Proteger especialmente o email principal: quem controla a caixa de correio pode conseguir recuperar o acesso a vários outros serviços.

quem controla a caixa de correio pode conseguir recuperar o acesso a vários outros serviços. Verificar os dispositivos ligados: terminar sessões desconhecidas e remover equipamentos que já não utiliza.

terminar sessões desconhecidas e remover equipamentos que já não utiliza. Prestar atenção aos alertas: uma notificação de alteração de palavra-passe que não solicitou deve ser investigada imediatamente.

uma notificação de alteração de palavra-passe que não solicitou deve ser investigada imediatamente. Nunca partilhar ligações de recuperação: estes endereços podem funcionar como credenciais temporárias de acesso.

Se receber um email de recuperação que não solicitou, isso não significa necessariamente que a conta tenha sido comprometida. Contudo, se a palavra-passe tiver sido efetivamente alterada sem autorização, deverá recorrer imediatamente ao processo oficial de recuperação e rever as sessões e os métodos de autenticação associados.

Uma palavra-passe complexa não resolve todos os problemas

Durante anos, a principal recomendação de segurança passou pela criação de palavras-passe cada vez mais complexas. Essa prática continua a ser importante, mas não resolve vulnerabilidades nos mecanismos de autenticação e recuperação.

Na realidade, a segurança de uma conta depende tanto da palavra-passe como dos procedimentos utilizados para a recuperar.

O problema não significa que todos os serviços estejam vulneráveis. Demonstra, isso sim, que uma funcionalidade aparentemente simples pode comprometer a segurança de uma plataforma quando não é devidamente implementada.

E há uma conclusão importante: de pouco serve uma porta com uma fechadura extremamente resistente se existir outra entrada que não está devidamente protegida.