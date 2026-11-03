Frigoríficos de supermercados europeus alvos de ciberataques: quem está por trás e porquê?

Num espaço de poucas semanas, equipamentos de refrigeração de grandes cadeias de supermercados terão sido manipulados remotamente, desta vez, em sete países europeus, sem que a autoria tenha sido identificada.

Frigoríficos e arcas congeladoras de supermercados em sete países europeus avariaram depois de os respetivos termóstatos terem sido alterados à distância, em alguns casos para temperaturas até 50 °C. A União Europeia (UE) condenou o sucedido e classificou-o como uma tentativa deliberada de perturbar a cadeia de abastecimento alimentar e de abalar a confiança dos consumidores nesse sistema.

O que aconteceu e quem foi afetado

Conforme informámos, a vaga mais recente, ocorrida na segunda-feira, atingiu lojas em sete países europeus, incluindo Portugal, num padrão que repete o ocorrido de 12 de outubro, em França, quando várias cadeias de distribuição tiveram de deitar fora grandes quantidades de alimentos depois de hackers anónimos terem assumido o controlo do software de gestão dos equipamentos, que estava exposto à Internet.

Além disso, o The Guardian cita a suspeita de um caso semelhante nos Estados Unidos, no início de agosto, quando uma série de avarias em frigoríficos afetou os supermercados de pelo menos seis bases militares, situação que o Pentágono investiga como uma suspeita de ataque informático.

Funcionárias da loja da ICA, em Sjöbo, na Suécia, a retirar os produtos estragados dos frigoríficos. Crédito: Johan Nilsson/TT/Reuters, via The Guardian

Como foi possível

O software que gere os equipamentos de refrigeração comerciais está ligado à Internet, o que o torna vulnerável quando não é atualizado. Ao contrário dos computadores e telemóveis, em que os utilizadores são alertados com frequência para instalar correções de segurança, o software de equipamentos como estes pode ficar muito tempo sem atualizações.

Segundo Nick Jackson, diretor de operações cibernéticas da Bitdefender, a instalação de correções pode obrigar a colocar as máquinas offline durante algum tempo, o que representa um problema para os retalhistas alimentares. Por outro lado, a explicação pode ser mais simples, com os responsáveis a só não estarem sensibilizados para o problema e este não constar das suas prioridades.

Nos incidentes de segunda-feira, a Coop sueca indicou que alguns dos seus frigoríficos estavam ligados a uma rede móvel 4G, o que os tornava mais expostos, e a ICA referiu que o seu sistema é fornecido pela Danfoss, a empresa dinamarquesa que teve problemas em França.

Quem poderá estar por trás

Até ao momento, nenhum grupo assumiu a autoria nem exigiu um resgate aos supermercados. Segundo Rafe Pilling, diretor sénior de informações sobre ameaças da Sophos, os dois cenários mais plausíveis são os seguintes:

Uma ação de origem estatal , com o objetivo de sinalizar e demonstrar capacidades;

, com o objetivo de sinalizar e demonstrar capacidades; Uma atuação de um hacker isolado, movido por razões pessoais.

Frigoríficos vazios num supermercado da cadeia Delhaize, perto de Bruxelas. Crédito: Maude Brulard/AFP/Getty Images, via The Guardian

Na análise do jornal britânico, a hipótese estatal parece a mais provável, em parte pelo impacto psicológico que as prateleiras vazias têm nas populações, podendo estar em causa hackers ligados à Rússia e à China. Aliás, responsáveis dos serviços de informações ocidentais afirmam que Moscovo conduz uma campanha de sabotagem na Europa, com várias formas, que deverá intensificar-se nos próximos meses.

De qualquer forma, a identificação do autor é dificultada pela simplicidade do ataque, que dispensou malware e não deixou qualquer rasto técnico, algo que Rafe Pilling compara a mexer nos interruptores de luvas de borracha calçadas.

Como os supermercados podem defender-se

A resposta mais óbvia é manter o software atualizado. De acordo com a Sabcobel, grupo belga de refrigeração, o impacto do ataque de segunda-feira teria sido bastante pior se não tivessem começado a aplicar correções aos equipamentos após o incidente de 12 de outubro, em França.

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