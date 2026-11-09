França responsabiliza Irão pelo ciberataque aos frigoríficos dos supermercados

O ministro dos Negócios Estrangeiros francês responsabilizou a Guarda Revolucionária do Irão pelo ciberataque de outubro que afetou frigoríficos e congeladores de cerca de 700 supermercados em França. O Ministério Público de Paris já pediu mandados de captura internacionais contra o líder de um grupo ligado àquela força e os seus dois adjuntos.

Esta segunda-feira, Jean-Noël Barrot responsabilizou a Guarda Revolucionária Islâmica do Irão pelo ciberataque que, no mês passado, afetou cerca de 700 supermercados em França e provocou a deterioração de produtos frescos. O ataque ocorreu a 12 de outubro em, conforme informámos, atingiu lojas das cadeias Système U, Intermarché e E.Leclerc.

O ministro dos Negócios Estrangeiros francês classificou-o como um ataque de dimensão e agressividade sem precedentes e como o primeiro ciberataque de grande escala com fins de sabotagem realizado em território francês. Segundo Barrot, o embaixador iraniano foi chamado para prestar esclarecimentos, e França quer impor sanções de retaliação a nível europeu.

O ataque e a investigação

De acordo com a nota da Procuradoria de Paris, os atacantes assumiram o controlo remoto dos equipamentos para iniciar ciclos anormais de descongelação de duração ilimitada e desativaram os alertas de segurança dos sensores, tendo-se registado ainda cerca de 20 incêndios.

A investigação visa o chefe da Shahid Kaveh, unidade cibernética ofensiva afiliada ao Centro Eletrónico e Cibernético da Guarda Revolucionária, os seus dois adjuntos e qualquer outra pessoa que possa ser identificada. O Ministério Público solicitou mandados de prisão internacionais contra o líder do grupo e os seus dois principais subordinados. A notícia foi avançada em primeira mão pelo Le Figaro, com base em fontes anónimas, e Teerão ainda não terá reagido publicamente às acusações.

Ataques noutros países, incluindo Portugal

Conforme informámos, o ataque de outubro atingiu também lojas na Bélgica e nos Países Baixos e, depois disso, um novo ataque afetou pelo menos sete lojas Intermarché em Portugal, onde os piratas informáticos desligaram frigoríficos e congeladores e, em alguns casos, subiram as temperaturas para valores próximos dos 30 ou 40 ºC. Na altura, o Grupo Mosqueteiros indicou que o ataque terá visado um prestador de serviços externo responsável pela gestão dos sistemas de refrigeração.

Foram igualmente atingidos supermercados na Bélgica, no Luxemburgo, na Suécia, na Irlanda, nos Países Baixos, na Estónia e na Finlândia. Não obstante, a acusação de Paris diz respeito ao ataque de outubro.