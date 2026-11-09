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Segurança

França responsabiliza Irão pelo ciberataque aos frigoríficos dos supermercados

3 Comentários

O ministro dos Negócios Estrangeiros francês responsabilizou a Guarda Revolucionária do Irão pelo ciberataque de outubro que afetou frigoríficos e congeladores de cerca de 700 supermercados em França. O Ministério Público de Paris já pediu mandados de captura internacionais contra o líder de um grupo ligado àquela força e os seus dois adjuntos.

Esta segunda-feira, Jean-Noël Barrot responsabilizou a Guarda Revolucionária Islâmica do Irão pelo ciberataque que, no mês passado, afetou cerca de 700 supermercados em França e provocou a deterioração de produtos frescos. O ataque ocorreu a 12 de outubro em, conforme informámos, atingiu lojas das cadeias Système U, Intermarché e E.Leclerc.

O ministro dos Negócios Estrangeiros francês classificou-o como um ataque de dimensão e agressividade sem precedentes e como o primeiro ciberataque de grande escala com fins de sabotagem realizado em território francês. Segundo Barrot, o embaixador iraniano foi chamado para prestar esclarecimentos, e França quer impor sanções de retaliação a nível europeu.

O ataque e a investigação

De acordo com a nota da Procuradoria de Paris, os atacantes assumiram o controlo remoto dos equipamentos para iniciar ciclos anormais de descongelação de duração ilimitada e desativaram os alertas de segurança dos sensores, tendo-se registado ainda cerca de 20 incêndios.

A investigação visa o chefe da Shahid Kaveh, unidade cibernética ofensiva afiliada ao Centro Eletrónico e Cibernético da Guarda Revolucionária, os seus dois adjuntos e qualquer outra pessoa que possa ser identificada. O Ministério Público solicitou mandados de prisão internacionais contra o líder do grupo e os seus dois principais subordinados. A notícia foi avançada em primeira mão pelo Le Figaro, com base em fontes anónimas, e Teerão ainda não terá reagido publicamente às acusações.

Ataques noutros países, incluindo Portugal

Conforme informámos, o ataque de outubro atingiu também lojas na Bélgica e nos Países Baixos e, depois disso, um novo ataque afetou pelo menos sete lojas Intermarché em Portugal, onde os piratas informáticos desligaram frigoríficos e congeladores e, em alguns casos, subiram as temperaturas para valores próximos dos 30 ou 40 ºC. Na altura, o Grupo Mosqueteiros indicou que o ataque terá visado um prestador de serviços externo responsável pela gestão dos sistemas de refrigeração.

Foram igualmente atingidos supermercados na Bélgica, no Luxemburgo, na Suécia, na Irlanda, nos Países Baixos, na Estónia e na Finlândia. Não obstante, a acusação de Paris diz respeito ao ataque de outubro.

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Autor: Ana Sofia Neto
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Tags:
Ciberataque França frigoríficos

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Comentários

3
  1. Avatar de Filipe
    Filipe

    Hoje foi o Irão, hehe ontem era a Rússia, no Sábado foi a Coreia do Norte…

    Vamos ver quem é amanhã!

    Responder
    1. Avatar de -0_0-
      -0_0-

      amanhã é um adolescente cheio de raiva dos progenitores que decidiu, desde a escuridão do seu quarto, desagregar a ordem mundial 😉

      Responder
  2. Avatar de Max
    Max

    Eu tenho dificuldade em perceber este argumento para o filme.

    Para que é que o Irão ia estragar os frescos nos frigoríficos dos supermercados em França? (Há outros países europeus mas foi coisa pouca. Há também o caso de frigoríficos com bancos de sangue na mesma altura, mas não foi feita a associação com os supermercados).

    • Pensavam que a origem do ataque não era identificável? Era identificável mas levava os europeus a pressionar os EUA para não atacarem o Irão ? Quando a resposta de Trump mais do que certa seria: "Ataque-se já o Irão para eles deixarem os europeus sem frescos no supermercado … e é bem feito porque não gosto nada deles!"
    • Faz parte de uma estratégia conjunta Rússia-Irão para ataques híbridos à Europa de desestabilização – mas impedindo que o vetor de ataque fosse identificado como partindo da Rússia.
    • Também é bom para os EUA/Israel que dizem que o regime iraniano deve ser exterminado: "Vejam lá o que eles são capazes dee fazer … até atacar os frigoríficos para a comida se estragar!"

    Obviamente o Irão vai negar e cada um pode especular o que quiser.

    Responder

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