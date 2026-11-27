A FIFA confirmou esta quinta-feira ter sido vítima de um ciberataque que expôs informações pessoais e profissionais. A entidade com sede em Zurique admite o acesso indevido a um conjunto limitado de registos, mas não revelou quando ocorreu a intrusão. A federação garantiu apenas estar a colaborar com as autoridades policiais e condenou a divulgação ilegal destes ficheiros, lembrando os impactos sérios na privacidade dos visados.

A autoria foi reivindicada pelo Handsome Boy Hacking Club, um grupo recente especializado em ransomware. Na semana passada, os atacantes juntaram a FIFA à sua lista de vítimas na dark web e publicaram capturas de ecrã no X, numa conta entretanto suspensa. O coletivo, que também alega ter atingido a Frontier Communications, a rede hospitalar UCHealth e a Smith & Wesson, exigiu um resgate antes de expor o material.

Engenharia social por e-mail e 12,2 GB roubados

Falhada a extorsão, os atacantes disponibilizaram um arquivo de 12,2 GB num fórum de cibercrime, alegando ter comprometido o ambiente Microsoft da organização. O pacote incluirá documentos de identidade e imigração, dados de executivos, registos financeiros, processos jurídicos e ficheiros de governação. A FIFA não valida todas estas categorias, mas a dimensão do pacote aponta para informação sensível.

Mais curioso ainda é o método usado. Fontes ligadas ao processo adiantaram que não houve qualquer falha técnica nos servidores. Os invasores fizeram-se passar por colegas através de e-mail para enganar funcionários legítimos. Mesmo numa estrutura com cerca de 700 trabalhadores, o phishing continua a abrir portas que as firewalls não fecham.

🚨Cyber Alert Update‼️ FIFA confirmed a data breach following claims by the newly formed hacker group Handsome Boy Hacking Club (HBHC) — Hackmanac (@H4ckmanac) November 26, 2026

As análises iniciais indicam que o roubo corresponde a menos de 0,1% da informação guardada pelo organismo e visou a estrutura interna, não o público geral. Ainda assim, quem já interagiu com a federação, como na compra de bilhetes, deve redobrar a atenção. Dados roubados alimentam depressa mensagens fraudulentas para pescar credenciais ou dados bancários.

O que ficou de fora e o cerco ao futebol europeu

Apesar da exposição, a BBC apurou que a fuga deixou de fora os ficheiros do polémico projeto FIFA Forward Enterprise. Era o plano falhado de Gianni Infantino para vender participações do Mundial a privados, ao qual Debbie Hewitt, presidente da Federação Inglesa, só acedeu esta semana sob confidencialidade. O clima mantém-se tenso para Infantino, com eleições a 18 de março frente a Kohzo Tashima e Philippe Diallo.

Este ataque confirma que o futebol está na mira do cibercrime. Na segunda-feira, a LaLiga admitiu o roubo de dados de adeptos numa intrusão que atingiu os seus serviços digitais e vários clubes espanhóis. Em maio, a polícia dos Países Baixos deteve um suspeito de invadir o Ajax, depois de a Federação Francesa de Futebol também ter sido atingida em 2025.