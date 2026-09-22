FBI alvo de ciberataque? Hackers dizem ter roubado dados “de quase todos os agentes”

O grupo ShinyHunters afirma ter conseguido aceder aos sistemas do Federal Bureau of Investigation (FBI) e garante ter roubado dados relativos a milhares de agentes, funcionários e candidatos a lugares na agência norte-americana. Para já, esta alegação não foi confirmada nem desmentida oficialmente.

O que diz o grupo ShinyHunters

Segundo um comunicado publicado no site do grupo na dark web, e reproduzido também numa conversa online com a agência Reuters, o ataque terá sido motivado por um aviso divulgado pelo FBI em maio de 2026, no qual a agência detalhava os métodos habitualmente usados pelo ShinyHunters e recomendava às vítimas que não pagassem os resgates exigidos.

O grupo garante que o objetivo não é financeiro, mas sim forçar o FBI a retirar esse relatório, que considera conter acusações falsas a seu respeito. Como alegada prova do ataque, foi partilhada uma imagem do site de recrutamento da agência vandalizado, além de uma amostra dos dados que o grupo diz ter apagado.

Uma falha no sistema de recrutamento

De acordo com a CyberInsider, o grupo afirma ter explorado uma vulnerabilidade zero-day no Oracle PeopleSoft através do domínio apply.fbijobs.gov, ligado ao sistema de candidaturas da agência, movendo-se depois para outros sistemas internos, entre os quais estruturas associadas a recursos humanos e justiça criminal.

Esta alegação parte exclusivamente do grupo e não foi confirmada nem pelo FBI nem de forma independente pela imprensa. O site de emprego da agência e o “Special Agent Applicant Portal”, usado para candidaturas ao cargo de agente especial, encontravam-se esta terça-feira indisponíveis, com uma mensagem a apontar para uma alegada manutenção.

Dados parcialmente confirmados

Segundo o 404 Media, que terá sido o primeiro órgão a noticiar o caso, uma amostra de cerca de 5000 registos alegadamente roubados inclui nomes, moradas, números de telefone e dados sobre cônjuges de agentes do FBI.

Por sua vez, a Reuters cruzou parte da informação com registos de agências de crédito e com dados de fugas anteriores preservados pela empresa de inteligência da dark web District 4 Labs, tendo encontrado pelo menos nove correspondências confirmadas entre os dados apresentados pelo grupo e informação real associada a essas pessoas.

Ainda assim, nenhuma das duas fontes conseguiu determinar a origem exata dos dados, nem confirmar se foram, de facto, extraídos dos sistemas internos do FBI, como o grupo assegura.

Um grupo com historial extenso

O grupo ShinyHunters não é uma novidade na cena da cibersegurança. Ao longo de 2026, o grupo tem sido associado a ataques ou tentativas de extorsão contra organizações como a Comissão Europeia, a Charter Communications, a McKesson, a RingCentral e a Abbott Laboratories, entre várias outras.

Além disso, foi responsável pelo ataque à plataforma educativa Canvas, da Instructure, que motivou o alerta do FBI de maio de 2026 agora citado pelo grupo como justificação para o alegado ataque à própria agência.

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