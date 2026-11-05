Falsas entrevistas de emprego na origem do roubo de 5,6 mil milhões de euros à Binance

A Binance revelou como os atacantes, que o Federal Bureau of Investigation (FBI) associa à Coreia do Norte, prepararam durante meses o ataque outubro, recorrendo a um instalador adulterado e a um falso processo de recrutamento.

A Binance divulgou mais pormenores sobre o ciberataque de outubro, que resultou na perda de cerca de 5,6 mil milhões de euros em ativos digitais. O FBI atribuiu o ataque à Coreia do Norte, mais concretamente ao grupo TraderTraitor, e, segundo o relatório da empresa, não se tratou de uma operação de um só dia, mas de uma campanha em várias fases, preparada ao longo de vários meses, que combinou engenharia social, software malicioso e ferramentas internas comprometidas.

Do instalador adulterado à falsa entrevista

Em junho, um engenheiro DevOps responsável pela infraestrutura de carteiras da Binance descarregou uma instalação adulterada do Homebrew, o gestor de pacotes para Mac, quando procurava uma popular ferramenta de programação com Inteligência Artificial (IA). A empresa detetou a anomalia na altura e tomou medidas, mas o incidente acabou por expor aos atacantes informação sobre os colegas do engenheiro.

Em setembro, um engenheiro de software da Binance foi contactado por um suposto Project Director numa plataforma legítima de procura de emprego e passou por duas entrevistas:

A primeira em videochamada , com uma alegada representante de recursos humanos que partilhou uma conta pessoal de rede social para ganhar a sua confiança;

, com uma alegada representante de recursos humanos que partilhou uma conta pessoal de rede social para ganhar a sua confiança; A segunda, através de uma aplicação de mensagens, com o suposto diretor-executivo de uma empresa fictícia.

Foi este último quem lhe pediu que descarregasse um trabalho de avaliação, que consistia num repositório de código com malware, o qual foi executado no computador da empresa durante o processo de configuração.

Segundo a Binance, no relatório oficial sobre o ataque, o software malicioso usava técnicas sofisticadas de ofuscação e evasão, substituindo, por exemplo, um componente legítimo de uma ferramenta de desenvolvimento por uma versão maliciosa para executar comandos, além de ocultar o script malicioso e evitar a deteção, o que acabou por acontecer, uma vez que as ferramentas de proteção do equipamento não o detetaram na altura.

Execução do ataque

A 20 de outubro, os atacantes utilizaram o computador comprometido do engenheiro de software e uma ferramenta interna de IA para obter o controlo dos computadores do engenheiro DevOps visado em junho e de um engenheiro de software de carteiras.

O engenheiro DevOps tinha no computador um token com permissão para lançar contentores, e foi com as credenciais roubadas a este que, a 29 de outubro, os atacantes entraram no computador do segundo, lançaram um contentor e executaram um script malicioso que desencadeou o ataque. As conclusões preliminares da Binance apontam para um acesso não autorizado ao seu serviço interno de assinatura de transações.

Prejuízos e resposta da Binance

Dos 6,34 mil milhões de dólares (o equivalente a cerca de 5,6 mil milhões de euros) em ativos afetados, 2,85 mil milhões chegaram a ser congelados, conforme informámos na altura do ataque, de acordo com a Binance, que admite que os movimentos de fundos continuaram mesmo depois de ter suspendido os levantamentos, uma vez que essas transações já se encontravam autorizadas.

Até 3 de novembro, a empresa afirma ter reconstruído o sistema de carteiras afetado e as ferramentas internas de IA, substituído os dispositivos comprometidos, desativado as credenciais e os tokens expostos, concluído análises de segurança reforçadas aos dispositivos dos colaboradores e acrescentado ao seu sistema capacidades de deteção de anomalias baseadas em IA, além de ter contratado especialistas independentes de cibersegurança para rever o incidente.

A Binance garante que vai absorver as perdas e que já reservou o montante necessário para cobrir os fundos roubados. Além disso, alega que já repôs 98% dos ativos afetados e que está a adquirir os restantes, de menor liquidez.

Binance geriu a crise “de modo exemplar”

Na opinião do diretor de Cibersegurança da Immunefi, a maior plataforma de bug bounty Web3 do mundo, partilhada com o Pplware, a Binance geriu a crise “de modo exemplar”, atribuindo “10 em 10 à forma como lidou com a situação depois do ataque”.

Na perspetiva de Gonçalo Magalhães, partilhada neste artigo, o relatório da empresa destaca-se pela transparência e pelo detalhe, inclui um pedido de desculpa aos utilizadores, aos parceiros e ao setor, e admite falhas nas equipas e nos sistemas de monitorização, o que, a seu ver, dá maior credibilidade ao anúncio.

Além disso, apesar de a primeira declaração da empresa ter garantido que os fundos dos utilizadores estavam em segurança e de a explicação inicial ter sido depois corrigida, é natural que ninguém tenha o quadro completo nas primeiras horas de uma crise, e a Binance foi atualizando a versão dos factos publicamente, ao mesmo tempo que ia cumprindo a promessa de proteger os utilizadores.

Não creio que as pessoas estejam a perceber mal este hack. Mas, no geral, acho que não percebem bem que um serviço ter acesso a enviar transações para uma chave assinar é, em sentido prático, basicamente a mesma coisa que ter a chave comprometida.

Para Gonçalo Magalhães, também especialista em segurança cripto e em IA, “quando o software com permissões de assinatura é comprometido, pouco importa que a chave esteja segura”.

Por fim, o engenheiro relembra que a investigação prossegue e que falta ainda a revisão independente anunciada pela empresa.