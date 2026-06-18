Falha no sistema da FIFA permitia interromper transmissões do Mundial 2026

Uma vulnerabilidade descoberta nos sistemas da FIFA poderia ter colocado em risco a integridade das transmissões do Mundial de Futebol de 2026.

A descoberta foi feita pela investigadora de segurança BobDaHacker, enquanto analisava os sistemas online da FIFA. Após criar uma conta legítima num portal público da organização, verificou que era possível aceder a aplicações internas para as quais não possuía autorização.

O problema estava relacionado com uma falha de controlo de acessos. Embora a interface impedisse determinadas ações, os pedidos enviados diretamente para o servidor continuavam a ser aceites, permitindo consultar informações e funcionalidades reservadas a utilizadores privilegiados.

Controlo sobre transmissões e câmaras

Entre os sistemas expostos encontrava-se uma plataforma utilizada na gestão das transmissões do Mundial de 2026.

De acordo com os detalhes divulgados, a falha dava acesso a configurações relacionadas com os fluxos de vídeo, chaves de transmissão e até controlos associados a câmaras utilizadas durante os jogos.

Na prática, um atacante poderia, teoricamente, interromper uma emissão em direto ou substituir o conteúdo transmitido por outro feed de vídeo.

Numa publicação no seu blog, a investigadora afirmou que seria possível trocar o sinal oficial por qualquer outro conteúdo, numa situação que rapidamente chamou a atenção da comunidade de cibersegurança.

Não há indícios de exploração maliciosa das transmissões do Mundial

Apesar da gravidade do problema, não existem indicações de que a vulnerabilidade tenha sido explorada por terceiros. A investigadora limitou-se a demonstrar o acesso indevido e comunicou a situação à FIFA antes de qualquer utilização maliciosa.

Segundo os relatos publicados, a organização corrigiu a falha poucas horas após ter sido alertada, eliminando o acesso indevido aos sistemas internos.

Ainda assim, este caso demonstra como uma simples falha de autorização pode ter consequências significativas, especialmente em infraestruturas associadas a eventos globais com milhões de espectadores.

Embora o problema tenha sido resolvido antes de causar danos, a situação evidencia a importância de implementar controlos de acesso robustos e de validar permissões diretamente no servidor, em vez de confiar apenas nas restrições apresentadas ao utilizador.