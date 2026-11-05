Euro digital está a ser usado numa nova burla. O Banco Central Europeu já deixou o alerta

Cartas falsas em nome do Banco Central Europeu (BCE) convidam os destinatários a investir num alegado projeto-piloto do euro digital, com promessas de rendimentos elevados e sem risco.

No seu website oficial, o BCE emitiu um alerta sobre um esquema fraudulento que usa o nome da instituição e o projeto do euro digital para atrair potenciais vítimas. A situação surge na sequência da circulação de cartas falsas que procuram convencer os cidadãos a investir dinheiro num suposto projeto-piloto, algo com que o banco central garante não ter qualquer relação.

Segundo o BCE, os autores da burla estão a distribuir cartas com aspeto de comunicações oficiais da instituição, nas quais convidam os destinatários a participar num alegado projeto-piloto do euro digital. Nestas mensagens, incentivam os cidadãos a investir dinheiro e prometem rendimentos elevados sem qualquer risco, aproveitando o interesse que o desenvolvimento da moeda digital tem despertado para levar as pessoas a entregar as suas poupanças.

O euro digital não é um produto de investimento

O BCE sublinha que não disponibiliza produtos de investimento relacionados com o euro digital e que não pede aos cidadãos que invistam dinheiro em projetos desta natureza. Assim, qualquer proposta que invoque o nome da instituição para promover investimentos com ganhos elevados e sem risco deve ser considerada fraudulenta.

De reforçar que o euro digital é um projeto de moeda digital de banco central, concebido para funcionar como meio de pagamento, e não como uma aplicação financeira.

A recomendação passa por:

Não responder a estas ofertas;

a estas ofertas; Não transferir qualquer quantia;

qualquer quantia; Não partilhar dados pessoais ou financeiros com os seus autores.

Quem receber uma proposta deste tipo deve evitar qualquer contacto com os responsáveis pelo esquema. Se acreditar que já foi vítima da fraude, o BCE aconselha a contactar as autoridades policiais locais.

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