EU KIDS Act avança: menores de 15 anos terão novas regras nas redes sociais

A Comissão Europeia apresentou formalmente, esta quinta-feira, a proposta da EU KIDS Act, que pretende reforçar a proteção online de crianças e adolescentes. O sistema prevê diferentes tipos de conta e níveis de acesso às redes sociais consoante a idade, além de novas obrigações para as plataformas digitais.

Menores de 15 anos com novas regras

Uma das principais medidas passa pela criação de um sistema faseado para a utilização das redes sociais. Até aos 13 anos, as crianças não poderão criar uma conta própria em redes sociais abrangidas pelas novas regras.

Entre os 13 e os 14 anos, poderão utilizar estas plataformas através de contas criadas e geridas pelos pais ou responsáveis. Estas contas terão funcionalidades limitadas, incluindo restrições aos contactos e um máximo de uma hora de utilização diária.

A partir dos 15 anos, os jovens poderão criar e gerir a sua própria conta pessoal. A proposta prevê ainda uma exceção para determinados serviços de partilha de vídeo especificamente concebidos para crianças, que poderão ser utilizados por menores entre os 3 e os 13 anos através de contas geridas pelos pais ou responsáveis.

Plataformas com mais responsabilidades

Com a EU KIDS Act, a Comissão Europeia quer que os serviços digitais sejam concebidos tendo em conta a idade dos utilizadores e reduzam funcionalidades suscetíveis de incentivar uma utilização excessiva ou de expor os menores a determinados riscos.

Entre as medidas previstas estão restrições ao infinite scroll, a determinados mecanismos de recompensa e às notificações durante as horas de sono.

Os perfis dos menores deverão ser privados por predefinição, enquanto funcionalidades como a geolocalização, a câmara e o microfone deverão estar desligadas por predefinição, também.

As novas regras abrangem ainda os serviços de Inteligência Artificial (IA). Concretamente, os chatbots e companheiros de IA deverão estar desligados por predefinição para menores e não poderão ser concebidos de forma a promover dependência emocional.

Verificação da idade

Para aplicar estas regras, a Comissão Europeia propõe mecanismos de verificação da idade com salvaguardas de privacidade. As plataformas de redes sociais e de partilha de vídeo deverão verificar a idade dos utilizadores quando estes criarem uma nova conta.

Além disso, a proposta exige uma maior responsabilidade para as grandes plataformas. Em determinados casos, estas terão de demonstrar que os seus serviços são seguros para crianças e que foram concebidos tendo em conta o seu bem-estar.

EU KIDS Act está agora nas mãos do Parlamento Europeu

A adoção pela Comissão Europeia marca um novo passo no EU KIDS Act. A proposta segue agora para o Parlamento Europeu e para o Conselho da União Europeia, onde será analisada e negociada antes de poder transformar-se em legislação europeia.

Por isso, as regras ainda não estão em vigor. O texto apresentado pela Comissão poderá sofrer alterações durante o processo legislativo.

De qualquer forma, estabelece a intenção da Comissão Europeia para a proteção dos menores online, com diferentes níveis de acesso e de autonomia em função da idade.