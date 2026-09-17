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EU KIDS Act avança: menores de 15 anos terão novas regras nas redes sociais

· Segurança 3 Comentários

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Autor: Ana Sofia Neto

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  1. says:
    17 de Setembro de 2026 às 17:52

    É pena ter de ser legislado, mas anda +/- dentro das regras lá de casa. Mas se os putos passam muito tempo nas redes sociais e fazem outras macacadas é porque os pais deixam e desleixam. E sinceramente, já perca é por tardio. Pelo menos 20 anos.
    E acima de tudo “através de contas geridas pelos pais ou responsáveis”. Não consigo perceber como é que os pais não entregam um telemóvel aos putos com isto em mente. Tanto no telemóvel como no steam, xbox e por aí fora. Aqui os PCs têm todos conta de administrador (eu) e conta secundária sem acesso a instalações não autorizadas. Não há cartões de crédito guardado nas apps. E as contas dos serviços são contas de menores, geridas por mim. As ferramentas até já existem. Mas pronto, às vezes dá menos trabalho meter o telemóvel nas mãos dos putos para eles verem parvoíces do que estar a falar com eles.
    A partir do momento que o puto teve telemóvel, criou-se uma conta supervisionada, explicou-se como deveria ser utilizada e foram estabelecidos horários para o que se pode fazer… simples.

    Responder
  2. AlexS says:
    17 de Setembro de 2026 às 18:25

    A Europa demonstra-se mais uma vez o supremacismo da Politica sobre tudo.
    Daqui até ao Ministério da Verdade é só um passo.

    Responder

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