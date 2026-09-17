EU KIDS Act avança: menores de 15 anos terão novas regras nas redes sociais
A Comissão Europeia apresentou formalmente, esta quinta-feira, a proposta da EU KIDS Act, que pretende reforçar a proteção online de crianças e adolescentes. O sistema prevê diferentes tipos de conta e níveis de acesso às redes sociais consoante a idade, além de novas obrigações para as plataformas digitais.
Menores de 15 anos com novas regras
Uma das principais medidas passa pela criação de um sistema faseado para a utilização das redes sociais. Até aos 13 anos, as crianças não poderão criar uma conta própria em redes sociais abrangidas pelas novas regras.
Entre os 13 e os 14 anos, poderão utilizar estas plataformas através de contas criadas e geridas pelos pais ou responsáveis. Estas contas terão funcionalidades limitadas, incluindo restrições aos contactos e um máximo de uma hora de utilização diária.
A partir dos 15 anos, os jovens poderão criar e gerir a sua própria conta pessoal. A proposta prevê ainda uma exceção para determinados serviços de partilha de vídeo especificamente concebidos para crianças, que poderão ser utilizados por menores entre os 3 e os 13 anos através de contas geridas pelos pais ou responsáveis.
Plataformas com mais responsabilidades
Com a EU KIDS Act, a Comissão Europeia quer que os serviços digitais sejam concebidos tendo em conta a idade dos utilizadores e reduzam funcionalidades suscetíveis de incentivar uma utilização excessiva ou de expor os menores a determinados riscos.
Entre as medidas previstas estão restrições ao infinite scroll, a determinados mecanismos de recompensa e às notificações durante as horas de sono.
Os perfis dos menores deverão ser privados por predefinição, enquanto funcionalidades como a geolocalização, a câmara e o microfone deverão estar desligadas por predefinição, também.
As novas regras abrangem ainda os serviços de Inteligência Artificial (IA). Concretamente, os chatbots e companheiros de IA deverão estar desligados por predefinição para menores e não poderão ser concebidos de forma a promover dependência emocional.
Verificação da idade
Para aplicar estas regras, a Comissão Europeia propõe mecanismos de verificação da idade com salvaguardas de privacidade. As plataformas de redes sociais e de partilha de vídeo deverão verificar a idade dos utilizadores quando estes criarem uma nova conta.
Além disso, a proposta exige uma maior responsabilidade para as grandes plataformas. Em determinados casos, estas terão de demonstrar que os seus serviços são seguros para crianças e que foram concebidos tendo em conta o seu bem-estar.
EU KIDS Act está agora nas mãos do Parlamento Europeu
A adoção pela Comissão Europeia marca um novo passo no EU KIDS Act. A proposta segue agora para o Parlamento Europeu e para o Conselho da União Europeia, onde será analisada e negociada antes de poder transformar-se em legislação europeia.
Por isso, as regras ainda não estão em vigor. O texto apresentado pela Comissão poderá sofrer alterações durante o processo legislativo.
De qualquer forma, estabelece a intenção da Comissão Europeia para a proteção dos menores online, com diferentes níveis de acesso e de autonomia em função da idade.
É pena ter de ser legislado, mas anda +/- dentro das regras lá de casa. Mas se os putos passam muito tempo nas redes sociais e fazem outras macacadas é porque os pais deixam e desleixam. E sinceramente, já perca é por tardio. Pelo menos 20 anos.
E acima de tudo “através de contas geridas pelos pais ou responsáveis”. Não consigo perceber como é que os pais não entregam um telemóvel aos putos com isto em mente. Tanto no telemóvel como no steam, xbox e por aí fora. Aqui os PCs têm todos conta de administrador (eu) e conta secundária sem acesso a instalações não autorizadas. Não há cartões de crédito guardado nas apps. E as contas dos serviços são contas de menores, geridas por mim. As ferramentas até já existem. Mas pronto, às vezes dá menos trabalho meter o telemóvel nas mãos dos putos para eles verem parvoíces do que estar a falar com eles.
A partir do momento que o puto teve telemóvel, criou-se uma conta supervisionada, explicou-se como deveria ser utilizada e foram estabelecidos horários para o que se pode fazer… simples.
+1
A Europa demonstra-se mais uma vez o supremacismo da Politica sobre tudo.
Daqui até ao Ministério da Verdade é só um passo.