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Segurança

Embrulhar o passaporte em papel de alumínio: a nova tendência nos aeroportos

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Multiplicam-se os vídeos de viajantes a embrulharem o passaporte em papel de alumínio, numa tendência que a força das redes sociais está a fazer crescer. Entenda o motivo e se faz sentido.

Como é apanágio dos nossos dias, as tendências surgem nas redes sociais, nomeadamente no TikTok. A mais recente, difundida também no Reddit e em fóruns de viagem, inclui turistas a embrulharem o passaporte em papel de alumínio antes de o guardarem na mala ou na bagagem de mão.

Quem adere a este hábito justifica-o com a intenção de evitar que criminosos consigam captar, à distância e sem contacto físico, os dados armazenados no chip eletrónico incorporado no documento, ou seja, uma tentativa de bloquear a leitura do chip RFID.

Contudo, de acordo com a informação divulgada pela Euronews, a estratégia tem gerado filas mais lentas nos controlos fronteiriços, à medida que os viajantes desembrulham e voltam a embrulhar os passaportes junto aos balcões de controlo.

O que realmente contém o chip do passaporte

Os passaportes eletrónicos modernos incorporam um chip RFID integrado no cartão de dados do documento, que permite realizar verificações de identidade nas fronteiras de forma rápida e resistente a fraudes.

Além da fotografia digital do titular, o chip armazena informações como nome, local de nascimento, sexo, cor dos olhos, altura e local de residência, bem como duas impressões digitais recolhidas no momento da emissão do documento.

Passaportes

Por que razão o alumínio não resolve (quase) nada?

A dúvida que se impõe é se a leitura não autorizada destes dados é sequer viável. De acordo com especialistas em segurança, a resposta tende para o não, pois o alcance de leitura do chip é extremamente reduzido, à semelhança do que acontece com os pagamentos por contactless.

Para conseguir captar informação, o leitor teria de estar praticamente encostado ao documento, o que é improvável, considerando que um criminoso que passa por alguém na rua ou no aeroporto procura ser discreto.

Face a este alcance mínimo, o papel de alumínio, que funciona como barreira improvisada contra ondas de rádio, é considerado largamente dispensável e ineficaz enquanto medida de proteção real.

Na opinião dos especialistas citados, o hábito não acrescenta proteção significativa face aos mecanismos de segurança já existentes no próprio chip, atrasando desnecessariamente a passagem nos controlos de fronteira.

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Autor: Ana Sofia Neto
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Tags:
passaporte

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  1. Avatar de MCorreia
    MCorreia

    Dipensável e ineficaz são conceitos diferentes. Não creio que seja ineficaz. Uma folha de alumínio faz inclusivamente bloquear o diminuir bastante o sinal de um telemóvel.

    Responder
  2. Avatar de PoiZé
    PoiZé

    Parece que esta malta ainda não viu nem um dos vários videos em que gente na rua/metros rouba turistas sem sequer lhes tirar a carteira.

    Basta um distracção e um 'encosto' para terem sucesso.

    Com o passaporte será igual. Uma distracção, um 'encosto' e terão os dados da pessoa.

    Vivemos num 'mundo' com cada vez mais ladrões, burlistas e oportunistas. Mas continuamos a ter pessoas e entidades a insistir que são só falsas sensações.

    Responder
  3. Avatar de Miguel
    Miguel

    Isto é um bocado enganador. Um passaporte electrónico não fica com todos os dados pessoais disponíveis só por alguém aproximar um leitor NFC. Para aceder aos dados protegidos do chip é preciso primeiro fazer a autenticação usando informação do próprio passaporte, como os dados do MRZ (dependendo do mecanismo utilizado).

    Ou seja, detectar/activar o NFC não significa que alguém consiga simplesmente ler todos os dados do passaporte. Há questões de segurança, claro, mas dizer que basta aproximar um leitor e “roubar os dados” é uma simplificação bastante grande.

    Responder
  4. Avatar de Jihad
    Jihad

    Vi no tiktok e fiz o mesmo. Numa story do insta consegui 12300 visualizações e 721 likes…

    Responder
  5. Avatar de Vítor Neves
    Vítor Neves

    Vai tudo atrás das tretas do TT…

    Não vejo ninguém a enrolar alumínio na tola… Isso sim uma proteção extra contra a ignorância.

    Responder
  6. Avatar de Redin
    Redin

    Os mesmos que usam wokismo e as ideias socialistas serão aqueles que sem questionarem vão a correr para aceitar a Wallet ID e as CBDCs

    Responder
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