Embaixada dos EUA emite alerta de segurança para a Europa
A representação diplomática norte-americana em Londres publicou um aviso dirigido aos cidadãos dos EUA no Reino Unido e no resto da Europa, aconselhando vigilância redobrada durante a época festiva.
Na segunda-feira, a Embaixada dos Estados Unidos da América (EUA) em Londres divulgou um alerta de segurança para o Reino Unido e para toda a Europa. O documento surge numa altura em que se aproxima o Natal e em que o nível de ameaça terrorista no Reino Unido se mantém em “severo”, o quarto de cinco níveis, o que significa que um ataque é considerado altamente provável.
Alerta abrange toda a Europa
Segundo o texto da embaixada, os grandes ajuntamentos e eventos públicos podem constituir um “alvo de oportunidade” para grupos terroristas e criminosos, incluindo atacantes isolados, que podem atuar com pouco ou nenhum aviso prévio.
Entre os locais referidos estão mercados, centros de transporte, centros comerciais, locais de culto e outras zonas públicas, sendo pedida atenção acrescida em festivais e eventos de época, bem como em zonas turísticas muito concorridas, onde se recomenda seguir sempre as instruções da polícia e dos serviços de emergência.
Indo além do risco de terrorismo, a embaixada norte-americana nota que as perturbações nas viagens e na vida quotidiana continuam a ser possíveis em toda a Europa, lembrando que as greves e as manifestações têm sido mais frequentes nos últimos meses e que, recentemente, ameaças de bomba falsas visaram a aviação civil em vários países europeus, causando perturbações em voos.
Alguns meios de comunicação britânicos associaram o alerta a incidentes recentes em bases aéreas no Reino Unido que acolhem forças norte-americanas, após suspeitas de atividade não autorizada de drones. Contudo, a embaixada não faz qualquer menção a estes episódios nem ao Irão e o gabinete do primeiro-ministro britânico garantiu, entretanto, que as bases militares são seguras e que o governo mantém contacto constante com os EUA em matéria de segurança.
Recomendações aos cidadãos
Entre as medidas aconselhadas encontram-se manter-se atento ao que o rodeia, evitar manifestações e zonas com forte presença policial, manter um perfil discreto, guardar bem os objetos de valor, e informar familiares e contactos de confiança sobre os planos de viagem.
A embaixada recomenda ainda contactar a companhia aérea para verificar eventuais perturbações, seguir as indicações das autoridades locais em caso de evacuação ou de desvio de voo e acompanhar as notícias locais.
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