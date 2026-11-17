A representação diplomática norte-americana em Londres publicou um aviso dirigido aos cidadãos dos EUA no Reino Unido e no resto da Europa, aconselhando vigilância redobrada durante a época festiva.

Na segunda-feira, a Embaixada dos Estados Unidos da América (EUA) em Londres divulgou um alerta de segurança para o Reino Unido e para toda a Europa. O documento surge numa altura em que se aproxima o Natal e em que o nível de ameaça terrorista no Reino Unido se mantém em “severo”, o quarto de cinco níveis, o que significa que um ataque é considerado altamente provável.

Alerta abrange toda a Europa

Segundo o texto da embaixada, os grandes ajuntamentos e eventos públicos podem constituir um “alvo de oportunidade” para grupos terroristas e criminosos, incluindo atacantes isolados, que podem atuar com pouco ou nenhum aviso prévio.

Entre os locais referidos estão mercados, centros de transporte, centros comerciais, locais de culto e outras zonas públicas, sendo pedida atenção acrescida em festivais e eventos de época, bem como em zonas turísticas muito concorridas, onde se recomenda seguir sempre as instruções da polícia e dos serviços de emergência.

Indo além do risco de terrorismo, a embaixada norte-americana nota que as perturbações nas viagens e na vida quotidiana continuam a ser possíveis em toda a Europa, lembrando que as greves e as manifestações têm sido mais frequentes nos últimos meses e que, recentemente, ameaças de bomba falsas visaram a aviação civil em vários países europeus, causando perturbações em voos.

Alguns meios de comunicação britânicos associaram o alerta a incidentes recentes em bases aéreas no Reino Unido que acolhem forças norte-americanas, após suspeitas de atividade não autorizada de drones. Contudo, a embaixada não faz qualquer menção a estes episódios nem ao Irão e o gabinete do primeiro-ministro britânico garantiu, entretanto, que as bases militares são seguras e que o governo mantém contacto constante com os EUA em matéria de segurança.

Há poucos dias, os EUA retiraram 10 aviões de reabastecimento da base da RAF em Mildenhall, no leste de Inglaterra, devido a uma alegada ameaça do Irão, que negou qualquer ligação a ataques específicos na Grã-Bretanha ao mesmo tempo que a sua Guarda Revolucionária afirmou que as bases aéreas utilizadas pelas forças norte-americanas são alvos legítimos. Crédito: Hannah McKay/Reuters, via ABC News

Recomendações aos cidadãos

Entre as medidas aconselhadas encontram-se manter-se atento ao que o rodeia, evitar manifestações e zonas com forte presença policial, manter um perfil discreto, guardar bem os objetos de valor, e informar familiares e contactos de confiança sobre os planos de viagem.

A embaixada recomenda ainda contactar a companhia aérea para verificar eventuais perturbações, seguir as indicações das autoridades locais em caso de evacuação ou de desvio de voo e acompanhar as notícias locais.