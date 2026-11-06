Efeito “rabbit hole”: UE acusa TikTok de prender os utilizadores num ciclo sem fim

A Comissão Europeia considera que o algoritmo do TikTok pode expor os utilizadores, de forma repetida, a conteúdos prejudiciais para a saúde mental e a imagem corporal, exigindo alterações ao funcionamento do feed “Para ti”.

A Comissão Europeia apresentou conclusões preliminares que apontam para uma violação da Lei dos Serviços Digitais (em inglês, DSA) por parte do TikTok, considerando que a plataforma não avaliou devidamente os riscos associados ao funcionamento do seu sistema de recomendações. Em causa está o algoritmo que alimenta o feed “Para ti”, através do qual os utilizadores recebem um fluxo contínuo de vídeos personalizados, com base, entre outros fatores, nos conteúdos que visualizam e nas suas interações.

Segundo os reguladores europeus, o algoritmo pode estar a potencializar o chamado rabbit hole effect, um fenómeno em que os utilizadores são conduzidos a uma sequência contínua de conteúdos semelhantes, cada vez mais centrados nos mesmos temas, mesmo quando estes podem ter efeitos negativos no seu bem-estar.

Recomendações repetidas podem prejudicar a saúde mental

A preocupação da Comissão Europeia prende-se especialmente com a exposição repetida a conteúdos potencialmente prejudiciais, incluindo vídeos relacionados com perda de peso, dificuldades de saúde mental e imagem corporal. Ao recomendar conteúdos semelhantes aos que já despertaram o interesse de cada utilizador, o algoritmo pode reforçar determinados padrões de consumo e dificultar a saída desses ciclos.

A Comissão considera ainda que as ferramentas atualmente disponibilizadas pelo TikTok, como a opção “Não tenho interesse”, não são suficientemente eficazes para reduzir a recomendação recorrente deste tipo de conteúdos.

Bruxelas exige mais controlo sobre o feed “Para ti”

Entre as alterações pretendidas está uma maior valorização das preferências expressamente indicadas pelos utilizadores, em vez de uma dependência do tempo de visualização como indicador para recomendar vídeos. A Comissão pretende também que os controlos de personalização sejam mais acessíveis e fáceis de utilizar, permitindo aos utilizadores gerir melhor os conteúdos que lhes são recomendados.

Entretanto, as conclusões apresentadas são preliminares, pelo que o TikTok terá oportunidade de responder às acusações antes de a Comissão Europeia tomar uma decisão definitiva. Caso seja confirmada uma infração à DSA, a plataforma poderá enfrentar uma coima até 6% do seu volume de negócios anual mundial.

TikTok não é novo nestas andanças…

Este processo integra um conjunto mais alargado de ações de fiscalização europeias dirigidas à plataforma. Em fevereiro de 2026, a Comissão Europeia apresentou conclusões preliminares sobre o chamado design viciante do TikTok, apontando funcionalidades como o scroll infinito, a reprodução automática e as notificações como fatores que podem incentivar uma utilização compulsiva.

A Comissão apresentou também conclusões preliminares relativas ao cumprimento das regras de proteção da privacidade dos menores.

Leia também: