Depois dos supermercados, ciberataques chegam às reservas de sangue em França

Depois dos sistemas de refrigeração dos supermercados, hackers manipularam os sistemas de refrigeração de três instalações do serviço nacional de sangue francês. Os alarmes permitiram uma intervenção atempada e evitaram que os produtos armazenados fossem comprometidos.

A série de ciberataques contra sistemas de refrigeração na Europa chegou a um setor particularmente sensível. Depois dos incidentes registados em supermercados de vários países, surge a informação de que foram atingidas instalações utilizadas pelo serviço nacional de sangue francês, onde os sistemas responsáveis pela conservação de produtos essenciais para a saúde pública foram manipulados.

O que aconteceu na EFS

A Établissement Français du Sang (EFS), entidade pública responsável pela recolha, preparação e distribuição de produtos sanguíneos em França, confirmou que três instalações foram afetadas por um incidente de cibersegurança durante a noite de segunda-feira.

Segundo a entidade, os atacantes conseguiram aceder aos sistemas de controlo dos equipamentos e elevar para níveis muito altos os parâmetros de temperatura e descongelação. Os equipamentos frigoríficos eram geridos por um prestador externo, pelo que a EFS esclareceu que não foi diretamente visada pelo ataque.

Entre os produtos armazenados encontravam-se bolsas de plasma destinadas a transfusões e ao fabrico de medicamentos. Os sistemas de alarme detetaram as alterações e permitiram mobilizar os técnicos, que transferiram os produtos para outras instalações antes de estes serem comprometidos.

Segundo a EFS, os mecanismos de segurança permitiram evitar que os produtos fossem afetados. A agência francesa de cibersegurança (em francês, ANSSI) e o Ministério da Saúde foram alertados, tendo a entidade anunciado também o reforço da monitorização dos seus equipamentos.

Origem continua por apurar

Entretanto, a Comissão Europeia confirmou que decorrem contactos entre as agências de cibersegurança e as autoridades nacionais para avaliar a situação e coordenar uma resposta. Uma das hipóteses apontadas por especialistas é a de operações de sabotagem com apoio estatal, num contexto de crescente tensão geopolítica na Europa.

Contudo, até ao momento, não existe uma atribuição confirmada e nenhum grupo reivindicou a autoria dos ataques.

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