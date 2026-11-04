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Segurança

Depois dos supermercados, ciberataques chegam às reservas de sangue em França

4 Comentários

Depois dos sistemas de refrigeração dos supermercados, hackers manipularam os sistemas de refrigeração de três instalações do serviço nacional de sangue francês. Os alarmes permitiram uma intervenção atempada e evitaram que os produtos armazenados fossem comprometidos.

Sangue

A série de ciberataques contra sistemas de refrigeração na Europa chegou a um setor particularmente sensível. Depois dos incidentes registados em supermercados de vários países, surge a informação de que foram atingidas instalações utilizadas pelo serviço nacional de sangue francês, onde os sistemas responsáveis pela conservação de produtos essenciais para a saúde pública foram manipulados.

O que aconteceu na EFS

A Établissement Français du Sang (EFS), entidade pública responsável pela recolha, preparação e distribuição de produtos sanguíneos em França, confirmou que três instalações foram afetadas por um incidente de cibersegurança durante a noite de segunda-feira.

Segundo a entidade, os atacantes conseguiram aceder aos sistemas de controlo dos equipamentos e elevar para níveis muito altos os parâmetros de temperatura e descongelação. Os equipamentos frigoríficos eram geridos por um prestador externo, pelo que a EFS esclareceu que não foi diretamente visada pelo ataque.

Entre os produtos armazenados encontravam-se bolsas de plasma destinadas a transfusões e ao fabrico de medicamentos. Os sistemas de alarme detetaram as alterações e permitiram mobilizar os técnicos, que transferiram os produtos para outras instalações antes de estes serem comprometidos.

Segundo a EFS, os mecanismos de segurança permitiram evitar que os produtos fossem afetados. A agência francesa de cibersegurança (em francês, ANSSI) e o Ministério da Saúde foram alertados, tendo a entidade anunciado também o reforço da monitorização dos seus equipamentos.

Origem continua por apurar

Entretanto, a Comissão Europeia confirmou que decorrem contactos entre as agências de cibersegurança e as autoridades nacionais para avaliar a situação e coordenar uma resposta. Uma das hipóteses apontadas por especialistas é a de operações de sabotagem com apoio estatal, num contexto de crescente tensão geopolítica na Europa.

Contudo, até ao momento, não existe uma atribuição confirmada e nenhum grupo reivindicou a autoria dos ataques.

Leia também:

Frigoríficos de supermercados europeus alvos de ciberataques: quem está por trás e porquê?
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Autor: Ana Sofia Neto
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Tags:
Ciberataque França sangue

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Comentários

4
  1. NT
    Nt3c

    Se o problema foi o mesmo dos supermercados, tanto os responsabilidades da empresa externa como os responsáveis desse organismo deviam ir para a cadeia direto…

    Responder
  2. LM
    LMR

    Alguém de coragem e humanitário que limpe o sebo ao Putin e a paz regressará ao mundo. Já agora levem o Trampas, pelo mesmo preço, por ser o criado dele. São dois que já não podendo brincar com a coisinha, passam o tempo a moer os outros.

    Responder
  3. QW
    QWE

    Deve de ser como em Portugal.

    O que interessa são carros e casas.

    O resto como não se vê nem dá para ostentar não interessa.

    Responder
  4. AN
    Antonio

    Isso já beira a terrorismo. E não importa a bandeira que voce queira levantar.

    Responder

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