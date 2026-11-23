A plataforma de e-learning das instituições europeias está inoperacional, na sequência de um ciberataque contra a Comissão Europeia, que resultou na fuga de dados pessoais dos utilizadores.

A EU Academy, plataforma online onde as instituições da União Europeia (UE) disponibilizam cursos e workshops, ficou em baixo esta segunda-feira, devido ao ciberataque divulgado na semana passada. A informação foi avançada pelo porta-voz da Comissão, Thomas Regnier, e noticiada pela Reuters.

De acordo com Thomas Regnier, a EU Academy foi afetada pela campanha detetada contra a Comissão Europeia, provocando a fuga de dados pessoais dos utilizadores da plataforma, num incidente que se insere num ataque mais amplo contra a instituição. O porta-voz acrescentou que os utilizadores foram informados no próprio dia através do site da EU Academy.

Quanto à autoria, a Comissão Europeia indicou que a investigação continua em curso e que não está em condições de divulgar qualquer informação sobre quem poderá estar por trás da ação. As declarações do porta-voz também não esclarecem que tipo de dados foram expostos, quantos utilizadores foram afetados ou quando será restabelecido o acesso à plataforma.

Entretanto, perante a confirmação da fuga de dados pessoais, quem tenha conta na EU Academy deve consultar o aviso publicado no site da plataforma. Por precaução, e tratando-se de uma recomendação geral e não de uma indicação da Comissão, convém desconfiar de mensagens de e-mail que mencionem este incidente ou a plataforma.

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