Dados das secretas portuguesas expostos na internet após ciberataque a fornecedor

Um ciberataque a um fornecedor externo do SIRP colocou cerca de 120 GB de dados na internet, levantando novas preocupações sobre a segurança das entidades públicas e das suas cadeias de fornecimento. Apesar da exposição, as autoridades garantem que não foram comprometidas informações classificadas.

Vulnerabilidade em servidor de testes

O Sistema de Informações da República Portuguesa (SIRP) confirmou que a intrusão ocorreu no servidor de desenvolvimento de uma empresa externa.

Esta entidade informática tinha sido contratada, durante o ano de 2025, para conceber as plataformas públicas na internet do próprio SIRP, do Serviço de Informações e Segurança (SIS) e do Serviço de Informações Estratégicas de Defesa (SIED).

Em declarações à Lusa, fonte oficial do SIRP, disse que estes três portais “não contêm informação classificada”.

Fórum de cibercrime vende dados roubados

A revelação deste incidente surgiu após a colocação à venda, num conhecido fórum da especialidade, de um lote com cerca de 120 gigabytes de ficheiros:

96 bases de dados;

código-fonte de 180 sites;

documentos privados;

emails;

dados pessoais;

informação relacionada com sistemas e aplicações.

Segundo as autoridades competentes, esta fuga de informação afeta igualmente dezenas de outras organizações, tanto públicas como privadas, que recorreram ao mesmo prestador de serviços para o desenvolvimento dos seus respetivos portais eletrónicos.

A situação expõe assim a fragilidade da segurança na cadeia de abastecimento.

Leia também: