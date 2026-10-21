Cuidado! Servidores Plex estão a ser usados para mineração oculta de criptomoedas

A popularidade dos servidores de media streaming traz muitas vantagensóvias, mas também abre portas indesejadas. Vários relatórios recentes de segurança apontam para uma vaga de ataques direcionados a instalações do Plex que correm versões desatualizadas. Os cibercriminosos estão a aproveitar falhas para as transformar em máquinas de mineração de criptomoedas sem o conhecimento dos proprietários.

Mecanização do ataque a PCs expostos

O modus operandi passa essencialmente por detetar servidores acessíveis diretamente através da internet que não aplicaram os patches de segurança disponibilizados pelos programadores. Uma vez identificada a vulnerabilidade, os atacantes injetam scripts maliciosos — como o conhecido associado ao plex2shell — que permitem executar comandos remotamente no sistema hospedeiro.

A partir desse momento, o servidor deixa de servir apenas conteúdos multimédia para assumir uma nova tarefa paralela. Calcular blocos de criptomoeda para lucro alheio. O processo consome ciclos de processamento de forma intensiva, elevando o consumo energético e reduzindo drasticamente a vida útil do hardware afetado.

Impacto no hardware e na conta da luz

Para o utilizador comum, o sinal mais evidente de que algo está errado surge de forma indireta. As ventoinhas do servidor Plex começam a trabalhar no máximo de forma constante, a temperatura do equipamento dispara e o desempenho geral cai, mesmo quando ninguém está a reproduzir qualquer conteúdo multimédia.

Esta carga de trabalho contínua a cem por cento traduz-se rapidamente numa fatura elétrica mais pesada e num desgaste prematuro dos componentes internos. Isto sobretudo dos processadores e sistemas de arrefecimento, que nunca foram desenhados para suportar um esforço de mineração contínuo 24 horas por dia.

A resposta necessária: atualizar já

A boa notícia é que o problema tem uma solução relativamente simples e direta, exigindo apenas proatividade por parte de quem gere a infraestrutura. Os responsáveis pelo Plex já corrigiram as falhas subjacentes há algum tempo, pelo que a grande maioria das infeções ocorre puramente por negligência na atualização do software.

Convirá verificar imediatamente o painel de controlo do servidor, confirmar se existem novas versões pendentes de instalação e garantir que o acesso externo não está exposto sem as devidas salvaguardas de autenticação e proteção de rede. Fechar a porta a estas intrusões é o passo essencial para evitar que o equipamento doméstico acabe a enriquecer redes criminosas.