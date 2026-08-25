Cuidado! Olhar para o telemóvel ao atravessar a rua vai custar caro

O hábito de caminhar a olhar para o ecrã do telemóvel está com os dias contados num dos países europeus mais populares. As autoridades italianas preparam-se para apertar o cerco aos peões distraídos através de uma revisão profunda às regras de trânsito locais.

A proposta do Ministério dos Transportes de Itália pretende integrar estas restrições no Código da Estrada já no próximo mês de outubro. O objetivo principal é travar o aumento de atropelamentos e acidentes causados pela distração de quem atravessa a via pública sem prestar atenção ao tráfego.

Multas pesadas para quem arriscar o ecrã na passadeira

Quem for apanhado a manusear o telemóvel ao atravessar a estrada arrisca-se a pagar coimas que começam nos 75 euros, com possibilidade de valores superiores em casos graves. A proibição abrange igualmente outros equipamentos eletrónicos de utilização comum, como tablets, computadores portáteis e câmaras digitais.

Esta intervenção legislativa surge na sequência de decisões judiciais recentes que responsabilizaram diretamente os peões por sinistros rodoviários. A falta de tempo de reação dos condutores perante entradas repentinas na faixa de rodagem motivou a necessidade de impor regras mais rígidas.

Auriculares e exceções: o novo Código da Estrada

Apesar da restrição severa, o diploma prevê algumas exceções pontuais para quem precisa de comunicar ou enfrentar situações de emergência. Será permitido efetuar chamadas telefónicas durante o atravessamento com recurso a auriculares mãos-livres, desde que a audição periférica não fique comprometida para ouvir sinais sonoros como buzinas.

Os peões continuam a poder utilizar os seus dispositivos móveis livremente nos passeios, desde que não iniciem a travessia da faixa de rodagem. Antes de cruzar qualquer rua, a nova legislação exige ainda a confirmação visual prévia de que os condutores viram o peão e iniciaram a travagem.

Itália segue assim o exemplo pioneiro de outros territórios internacionais que já penalizam pedestres distraídos pelo ecrã. A Lituânia adotou diretrizes idênticas em 2018, enquanto cidades como Honolulu, nos Estados Unidos, e Yamato, no Japão, aplicam regulamentos semelhantes com sucesso.