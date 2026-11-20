Abrir programas banais do dia a dia parece uma tarefa inofensiva, mas uma nova ameaça está a transformar software legítimo em veículos de infeção no Windows. Investigadores da ReversingLabs identificaram o BubbleLoader, um carregador malicioso que altera aplicações populares como o WinRAR, o Firefox ou o Windows Media Player para executar código oculto em segundo plano.

Em vez de criarem ficheiros suspeitos do zero, os atacantes reescrevem pequenas instruções no ponto de entrada de executáveis conhecidos, exatamente no local onde o sistema operativo começa a correr o programa. Ferramentas como o depurador x64dbg e o virtiofs também constam na lista de hospedeiros adulterados detetados nesta campanha. Quando o utilizador inicia a aplicação, o programa funciona como esperado, mas liberta simultaneamente uma carga maliciosa na memória do computador.

Imagens PNG usadas para disfarçar ataque

Para contornar a análise inicial das ferramentas de segurança, o BubbleLoader recorre a uma técnica pouco habitual que envolve dois ficheiros de imagem no formato PNG. A primeira imagem é totalmente real, apresentando apenas um gradiente simples que vai do vermelho ao azul. A segunda começa com uma assinatura PNG válida, mas interrompe a estrutura onde deveria constar a largura da imagem e preenche o restante espaço com código cifrado.

Durante o arranque do programa adulterado, o malware utiliza os bytes da imagem real como uma chave XOR para decifrar o conteúdo escondido no ficheiro falso. Curiosamente, esta abordagem deixa falhas técnicas visíveis para os analistas, uma vez que o gradiente contém longas sequências de zeros que mantêm partes do código legíveis. Além disso, o cabeçalho truncado da imagem falsa denuncia uma largura anómala, facilitando a criação de regras estáticas para detetar a anomalia.

Assinatura digital que muda a cada execução

O maior desafio para os sistemas de proteção tradicionais reside na capacidade que este malware tem de alterar a sua impressão digital sempre que é executado. Ao decifrar a carga final na memória, o BubbleLoader procura os bytes de preenchimento deixados pelos compiladores entre funções e substitui-os por valores lidos diretamente do contador de tempo do processador. Como essa leitura muda constantemente, o hash do ficheiro em memória nunca se repete, invalidando a deteção baseada apenas em assinaturas conhecidas.

Apesar da sofisticação técnica observada desde fevereiro, não existem indícios de que os servidores oficiais do WinRAR, da Mozilla ou da Microsoft tenham sido comprometidos. Os criminosos distribuem versões previamente modificadas destes programas, provavelmente através de páginas falsas, anúncios patrocinados ou repositórios de downloads pouco fiáveis. O utilizador acredita que está a instalar um utilitário normal, quando na realidade está a abrir a porta a outras ameaças.

A regra principal para evitar este tipo de infeção continua a ser o descarregamento de software exclusivamente a partir das páginas oficiais dos respetivos criadores. Em ambientes empresariais, recomenda-se a verificação rigorosa de assinaturas digitais e o bloqueio de aplicações não autorizadas. Manter o Windows Defender ou outro antivírus atualizado ajuda a mitigar o risco, sobretudo através da monitorização do comportamento dos processos na memória.