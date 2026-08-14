Cuidado com estas mensagens! WhatsApp ganha nova arma secreta contra burlas

A Meta tem dado ao WhatsApp ferramenta para que este possa proteger os utilizadores. A mais rcente chegou para testes e garante que as mensagens que tentam burlar ou enganar quem usa este serviço são barradas e bloqueadas, para assim impedir burlas.

Uma nova arma secreta contra burlas

As tentativas de burla e mensagens fraudulentas têm vindo a crescer nas plataformas de mensagens. Para combater este problema, o WhatsApp começou a testar uma nova funcionalidade de segurança concebida para identificar potenciais esquemas maliciosos antes que o utilizador caia na armadilha. A ferramenta chama-se Scam Alert e analisa o conteúdo recebido para emitir avisos preventivos em tempo real.

O sistema foca-se nas mensagens enviadas por números desconhecidos fora da lista de contactos. Em vez de procurar palavras isoladas, a tecnologia avalia a estrutura da conversa e padrões de linguagem associados a fraudes conhecidas e reportadas pela comunidade. Ao detetar comportamentos suspeitos, a app apresenta um alerta discreto na conversa, permitindo bloquear o remetente, denunciar o número ou ignorar o aviso.

IA no dispositivo sem quebrar a privacidade

A grande inovação desta ferramenta do WhatsApp reside na forma como os dados são processados. Todo o modelo de aprendizagem automática é executado diretamente no dispositivo do utilizador. Desta forma, o conteúdo das mensagens nunca é transmitido para os servidores da Meta ou de terceiros, salvaguardando a encriptação de ponta a ponta e a confidencialidade das comunicações.

O recurso é totalmente opcional e pode ser desativado nas definições de segurança a qualquer momento. Para evitar falsos positivos, existe também a possibilidade de marcar uma conversa como confiável, garantindo que o sistema não volta a sinalizar aquele contacto específico no futuro.

Mais camadas de proteção a chegar ao WhatsApp

A introdução do Scam Alert no WhatsApp surge em conjunto com outras medidas de segurança desenhadas para travar o roubo de contas. A plataforma tem vindo a reforçar a monitorização de pedidos suspeitos para emparelhamento de dispositivos via código QR e a testar definições mais rigorosas para utilizadores com maior risco de ataques direcionados.

A novidade encontra-se atualmente em fase de testes limitados na versão beta. A disponibilização global deverá acontecer de forma gradual, após a validação do desempenho e da fiabilidade do sistema.