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Como saber se o seu número de telemóvel foi usado numa burla

4 Comentários

Recebeu chamadas de pessoas que dizem ter sido contactadas pelo seu número, mas não fez essas chamadas? O seu número pode estar a ser utilizado por criminosos através de uma técnica conhecida como spoofing.

O spoofing permite aos burlões apresentar um número de telefone que não lhes pertence quando fazem uma chamada. Na prática, a vítima que recebe a chamada vê o seu número no ecrã, apesar de a chamada ter sido realizada por outra pessoa.

Como perceber se o seu número está a ser usado

Um dos sinais mais evidentes é começar a receber chamadas ou mensagens de pessoas desconhecidas a perguntar porque lhes ligou.

Também pode receber SMS ou mensagens no WhatsApp de pessoas que afirmam ter recebido uma chamada sua. Se isso acontecer repetidamente, pode ser um indício de que o número está a ser falsificado.

Outra situação a ter em atenção são chamadas inesperadas de operadores ou serviços que questionam contactos que nunca realizou.

O que deve fazer?

Se suspeitar que o seu número está a ser utilizado em spoofing, não significa necessariamente que a sua conta ou telemóvel tenham sido comprometidos.

Deve, no entanto, estar atento a outros sinais, como perda repentina de rede, mensagens relacionadas com alterações ao cartão SIM ou códigos de autenticação que não solicitou.

Nunca forneça códigos recebidos por SMS, palavras-passe ou outros dados pessoais a quem o contacte por telefone.

Pode também contactar a sua operadora para informar a situação e, caso existam indícios de fraude, apresentar uma denúncia às autoridades.

O spoofing pode fazer com que o número apresentado no telefone da vítima seja o seu, mesmo que nunca tenha efetuado aquela chamada.

Por isso, se alguém lhe disser que recebeu uma chamada sua e não a fez, não significa necessariamente que alguém tenha acesso ao seu smartphone. O seu número pode simplesmente estar a ser falsificado.

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Autor: Pedro Pinto
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Tags:
burla

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Comentários

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  1. Avatar de Manuel
    Manuel

    Podiam editar o artigo, colocando os emails das operadoras para onde podemos fazer este tipo de denúncia.

    Responder
    1. Avatar de Zé

      Não vale a pena. A resposta é sempre "não podemos fazer nada"…

      Responder
      1. Avatar de Manuel
        Manuel

        Ainda vamos descobrir que grande parte destas "fugas" são causadas pelas próprias operadoras…

        Responder
        1. Avatar de Miguel
          Miguel

          Mais quais fugas? Com um universo de 91/2/3/6 + 7 dígitos, é fácil adivinhar números portugueses.

          Responder
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