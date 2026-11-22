Vivemos num mundo cada vez mais ligados à tecnologia, mas também mais expostos a ameaças digitais, perante isso é importante adotar alguns cuidados para proteger os dados pessoais e evitar acessos indesejados. Conheça algumas medidas simples que podem ajudar a manter as suas contas online mais seguras.

Utilize palavras-passe fortes e diferentes

Uma das formas mais simples de proteger uma conta é utilizar uma palavra-passe forte e, sobretudo, diferente das restantes, reutilizar a mesma palavra-passe em vários serviços pode ser perigoso se uma das contas for comprometida, as restantes ficam também mais expostas. As palavras-passe devem ser suficientemente longas, difíceis de adivinhar e evitar informações pessoais.

💡 Dica: Um gestor de palavras-passe pode facilitar esta tarefa, o Bitwarden disponibiliza um plano gratuito que permite guardar credenciais e gerar palavras-passe fortes e diferentes para cada serviço, podendo ser uma opção para quem procura uma solução simples sem custos.

Ative a autenticação de dois fatores

Mesmo uma palavra-passe forte pode ser descoberta ou roubada. A autenticação de dois fatores (2FA) acrescenta uma segunda camada de proteção à conta. Depois de introduzir a palavra-passe, é necessário confirmar a identidade através de outro método, como uma aplicação de autenticação, uma notificação no telemóvel ou um código, desta forma, mesmo que alguém consiga descobrir a palavra-passe, não terá necessariamente acesso à conta.

Nem todas as tentativas de acesso às contas acontecem através de ataques diretos. Muitas recorrem ao phishing, através de emails, SMS ou mensagens que tentam levar o utilizador a introduzir os seus dados numa página falsa. Antes de clicar num link, é importante verificar quem enviou a mensagem e confirmar o endereço do site.

💡 Dica: Antes de abrir um link, pode verificar o endereço através de serviços como o VirusTotal, que permite analisar URLs e identificar possíveis ameaças.

Mantenha os dispositivos atualizados

As atualizações não servem apenas para adicionar novas funcionalidades, muitas incluem também correções para falhas de segurança que podem ser exploradas por atacantes, por isso, é importante manter o sistema operativo, navegador e aplicações atualizados.

💡 Dica: Ative as atualizações automáticas dos seus dispositivos.

Tenha cuidado ao utilizar redes Wi-Fi públicas

As redes Wi-Fi públicas podem representar alguns riscos de segurança, sobretudo quando não é possível confirmar quem gere a rede ou como esta está configurada, uma rede falsa ou comprometida pode ser utilizada para tentar intercetar dados ou direcionar os utilizadores para páginas maliciosas, por isso, é recomendável evitar o acesso a serviços que envolvam informação sensível através de redes públicas desconhecidas.

💡 Dica: Quando não tiver confiança numa rede Wi-Fi pública, prefira utilizar os dados móveis do telemóvel para aceder a contas ou serviços importantes.

Mantenha as opções de recuperação atualizadas

Um endereço de email ou número de telefone associado à conta pode ser essencial para recuperar o acesso caso se esqueça da palavra-passe ou detete uma tentativa de acesso indevido, por isso, confirme regularmente se os métodos de recuperação continuam atualizados e se correspondem a contactos aos quais ainda tem acesso.

💡 Dica: Aproveite para verificar as opções de recuperação nas definições de segurança das suas principais contas e remova ou atualize contactos que já não utiliza.

Pequenos cuidados podem fazer a diferença

Proteger as contas online não exige necessariamente conhecimentos técnicos com alguns cuidados simples e uma atenção redobrada ao utilizar serviços online, é possível reduzir o risco de acessos indevidos e proteger melhor os dados pessoais.

✍️ Este artigo foi escrito por João Rebolho para o Pplware.