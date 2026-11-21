Enviamos mensagens, fotografias e documentos através da Internet diariamente, muitas vezes sem pensar na forma como essa informação é protegida durante a transmissão. No entanto, como garantir que apenas o destinatário consegue ler uma mensagem privada?

A resposta está na encriptação, uma tecnologia fundamental para a segurança digital. Saiba como funciona e de que forma protege as conversas no WhatsApp.

O que é a encriptação?

A encriptação é um processo que transforma informação legível num formato que não pode ser compreendido sem os meios necessários para a recuperar, para isso, recorre a algoritmos matemáticos e a chaves criptográficas.

O processo inverso chama-se desencriptação e permite recuperar a informação original. Esta tecnologia é utilizada em diferentes contextos, desde aplicações de mensagens até operações bancárias, compras online e armazenamento de ficheiros.

Chaves criptográficas

As chaves criptográficas são valores utilizados pelos algoritmos para encriptar e desencriptar informação. Dependendo do sistema, podem existir diferentes formas de utilizar e partilhar estas chaves.

Existem dois tipos principais de encriptação:

Encriptação simétrica : utiliza a mesma chave para encriptar e desencriptar os dados é geralmente rápida e eficiente, sendo adequada para proteger grandes quantidades de informação.

: utiliza a mesma chave para encriptar e desencriptar os dados é geralmente rápida e eficiente, sendo adequada para proteger grandes quantidades de informação. Encriptação assimétrica: utiliza duas chaves diferentes, mas relacionadas: uma pública e outra privada. A chave pública pode ser partilhada e serve, por exemplo, para encriptar uma mensagem, enquanto a chave privada permite desencriptar e deve ser mantida em segredo.

Encriptação de ponta a ponta: como ficam protegidas as mensagens?

Uma das aplicações mais conhecidas desta tecnologia é a encriptação de ponta a ponta (end-to-end encryption). Neste modelo, o conteúdo é protegido no dispositivo de quem envia a mensagem e só pode ser recuperado nos dispositivos dos destinatários autorizados, esta tecnologia é utilizada em aplicações como o WhatsApp, que protege por defeito as mensagens e chamadas pessoais através de mecanismos criptográficos.

Onde é utilizada a encriptação no dia a dia?

A encriptação está presente em muitos serviços que utilizamos diariamente, desde a navegação na Internet através de HTTPS e as mensagens e chamadas, até aos pagamentos e operações bancárias e ao armazenamento de ficheiros em computadores, telemóveis ou serviços na nuvem, ajudando a proteger os dados contra acessos não autorizados. No entanto, os métodos utilizados variam consoante o serviço, os dados envolvidos e as ameaças que se pretende prevenir.

A encriptação é essencial para proteger a informação que enviamos, consultamos e guardamos diariamente, embora não elimine todos os riscos, permite dificultar o acesso aos dados por pessoas não autorizadas, desde que seja corretamente implementada e acompanhada de outras medidas de segurança.

✍️ Este artigo foi escrito por João Rebolho para o Pplware.