Como funciona a encriptação? O segredo que protege as suas mensagens no WhatsApp
Enviamos mensagens, fotografias e documentos através da Internet diariamente, muitas vezes sem pensar na forma como essa informação é protegida durante a transmissão. No entanto, como garantir que apenas o destinatário consegue ler uma mensagem privada?
A resposta está na encriptação, uma tecnologia fundamental para a segurança digital. Saiba como funciona e de que forma protege as conversas no WhatsApp.
O que é a encriptação?
A encriptação é um processo que transforma informação legível num formato que não pode ser compreendido sem os meios necessários para a recuperar, para isso, recorre a algoritmos matemáticos e a chaves criptográficas.
O processo inverso chama-se desencriptação e permite recuperar a informação original. Esta tecnologia é utilizada em diferentes contextos, desde aplicações de mensagens até operações bancárias, compras online e armazenamento de ficheiros.
Chaves criptográficas
As chaves criptográficas são valores utilizados pelos algoritmos para encriptar e desencriptar informação. Dependendo do sistema, podem existir diferentes formas de utilizar e partilhar estas chaves.
Existem dois tipos principais de encriptação:
- Encriptação simétrica: utiliza a mesma chave para encriptar e desencriptar os dados é geralmente rápida e eficiente, sendo adequada para proteger grandes quantidades de informação.
- Encriptação assimétrica: utiliza duas chaves diferentes, mas relacionadas: uma pública e outra privada. A chave pública pode ser partilhada e serve, por exemplo, para encriptar uma mensagem, enquanto a chave privada permite desencriptar e deve ser mantida em segredo.
Encriptação de ponta a ponta: como ficam protegidas as mensagens?
Uma das aplicações mais conhecidas desta tecnologia é a encriptação de ponta a ponta (end-to-end encryption). Neste modelo, o conteúdo é protegido no dispositivo de quem envia a mensagem e só pode ser recuperado nos dispositivos dos destinatários autorizados, esta tecnologia é utilizada em aplicações como o WhatsApp, que protege por defeito as mensagens e chamadas pessoais através de mecanismos criptográficos.
Onde é utilizada a encriptação no dia a dia?
A encriptação está presente em muitos serviços que utilizamos diariamente, desde a navegação na Internet através de HTTPS e as mensagens e chamadas, até aos pagamentos e operações bancárias e ao armazenamento de ficheiros em computadores, telemóveis ou serviços na nuvem, ajudando a proteger os dados contra acessos não autorizados. No entanto, os métodos utilizados variam consoante o serviço, os dados envolvidos e as ameaças que se pretende prevenir.
A encriptação é essencial para proteger a informação que enviamos, consultamos e guardamos diariamente, embora não elimine todos os riscos, permite dificultar o acesso aos dados por pessoas não autorizadas, desde que seja corretamente implementada e acompanhada de outras medidas de segurança.
✍️ Este artigo foi escrito por João Rebolho para o Pplware.
Deixe um comentário