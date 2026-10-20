Como convites falsos na agenda estão a ser usados para burlar utilizadores

Convites falsos que surgem diretamente na agenda, mesmo quando o e-mail vai parar ao spam, estão a levar vítimas a páginas de início de sessão fraudulentas.

As recomendações para identificar burlas por mensagem de texto, chamada telefónica ou e-mail são mais do que conhecidos pelos utilizadores, obrigando os atacantes a procurar novas formas de chegar às vítimas. Uma das abordagens aproveita os convites de agenda, um recurso em que os utilizadores tendem a confiar, para phishing. A técnica não é totalmente nova, tendo em conta que falámos dela em 2019. Contudo, Luke Wescott, da Sublime Security, considera-a relativamente recente, com a empresa, que a descreve como phishing por ICS, o formato de ficheiro dos convites de agenda, a afirmar que se tornou comum nos últimos meses.

Como funciona o ataque

O The Guardian descreve um cenário em que o utilizador repara que tem na agenda uma reunião de que não se lembra, com uma descrição que fala da revisão de um projeto e um link para mais detalhes. Ao segui-lo, chega a uma página que lhe pede as credenciais de acesso. Os burlões podem depois vendê-las, usá-las para entrar no e-mail profissional ou fazer-se passar pelo banco da vítima.

Os convites incluem reuniões falsas, avisos de mensagem de voz, comprovativos de pagamento, alertas do PayPal ou renovações de serviços, e a descrição traz normalmente um link para uma página falsa da Microsoft, da Google ou do PayPal, ou um número de telefone para cancelar uma cobrança que nunca existiu.

Enquanto o utilizador não clicar nem telefonar, não está comprometido, pois os burlões não têm acesso a tudo o que consta na agenda e limitam-se a tentar atraí-lo para um sítio onde entregue os seus dados. Num caso analisado pela Sublime, o convite levava a um site que descarregava o ScreenConnect, uma ferramenta legítima de acesso remoto configurada para fins maliciosos.

Notificações falsas de renovação automática são comuns para persuadir as pessoas a responderem e fornecerem dados pessoais. Crédito: Sublime Security, via The Guardian

Porque é difícil de travar

Os atacantes enviam um e-mail com o pedido de integração na agenda, e não importa que a vítima o ignore ou que ele vá parar ao spam, porque, segundo Luke Wescott, aplicações como o Google Calendar podem adicionar convites automaticamente, sem que o utilizador os aceite. Isto, porque o e-mail e a agenda funcionam sobre protocolos diferentes e a maioria das soluções de segurança de e-mail foi concebida para proteger a caixa de entrada e não a agenda. Por isso, o e-mail pode ser bloqueado, mas o evento chegar à agenda na mesma.

A isto junta-se o facto de o convite surgir ao lado de consultas e reuniões reais, e de alguns burlões usarem plataformas legítimas, como o Zoom, para os enviar. Segundo Max Gannon, da Cofense, isto dificulta o bloqueio, mesmo para sistemas com Inteligência Artificial.

Crescimento acentuado de um truque com antecedentes

Conforme informámos, em 2019, a Kaspersky identificou lembretes de compromissos fictícios no Google Calendar com ligações para formulários e páginas falsas, destinados a obter dados como informações bancárias ou números de autenticação. Na altura, o problema também assentava numa configuração predefinida da aplicação, que adicionava os convites à agenda mesmo sem resposta do utilizador, e eram os lembretes gerados automaticamente pela própria aplicação, antes do evento, que continham as ligações fraudulentas.

Entretanto, Luke Wescott fala num crescimento exponencial. De acordo com a Sublime, uma empresa que comercializa soluções de proteção de e-mail, os ataques com convites de agenda aumentaram 282% em junho face a maio, 338% em julho face a junho e 1216% em agosto face a julho. Na primeira metade de setembro, o volume já superava em 1426% o de todo o mês de agosto.

Como se proteger

Segundo os especialistas, um convite inesperado deve ser tratado como um e-mail inesperado, sem clicar na ligação, e a desconfiança deve aplicar-se a tudo, mesmo a convites que pareçam vir de um colega.

Além disso, conforme explicámos em 2019, é possível desativar a aceitação automática de convites, limitando a adição automática aos remetentes conhecidos ou aos convites já aceites. Para isso, basta:

Aceder a google.com/calendar e, no canto superior direito do ecrã, aceder às Definições.

Em Definições do Evento, do lado esquerdo, limitar a adição de convite ao seu calendário apenas a remetentes conhecidos.

Por fim, Luke Wescott aconselha a não clicar em “recusar”, porque essa ação pode indicar ao remetente que o endereço está ativo, devendo o convite ser eliminado ou denunciado como spam.