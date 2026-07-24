Claude descobre falha que deixou em risco 16 milhões de PCs desde 2017

A IA continua a demonstrar uma capacidade impressionante no setor da tecnologia. Assume um papel cada vez mais relevante na identificação de falhas de segurança. Numa descoberta recente, o modelo Claude Mythos, desenvolvido pela Anthropic, detetou uma vulnerabilidade crítica no kernel do Linux. A falha, chamada RefluXFS, este escondida quase uma década e coloca em risco mais de 16 milhões de PCs.

Falha crítica no sistema de ficheiros XFS

A descoberta do problema ocorreu numa auditoria realizada pelos investigadores de segurança da Qualys Threat Research Unit. Com o apoio direto do modelo de IA da Anthropic, a equipa identificou uma falha de sincronização complexa no sistema de ficheiros XFS. Este componente é usado em muitas distribuições de impacto no universo empresarial, com destaque para o Red Hat Enterprise Linux, o Amazon Linux e o Fedora.

O mais preocupante de toda esta situação reside no facto de a vulnerabilidade ter estado presente no kernel do Linux desde a versão 4.11, lançado em 2017. Durante estes anos, a falha esteve ativa em milhões de infraestruturas sem que tenha sido detetada pelas análises e auditorias de rotina efetuadas pela comunidade. A atuação do Claude, o modelo de IA, não se limitou apenas à identificação do erro no código-fonte.

16 milhões de PCs em risco desde 2017

O Claude conseguiu também gerar uma demonstração prática de exploração do problema. Este teste provou que um utilizador comum, sem qualquer tipo de privilégios de administrador, podia sobrepor ficheiros protegidos do sistema de forma silenciosa. Na prática, este comportamento permite obter o controlo total do equipamento afetado e elevar privilégios de acesso sem gerar avisos de segurança ou alertas no sistema.

Perante o elevado nível de risco envolvido, os investigadores de segurança classificaram a situação como uma emergência absoluta para todo o ecossistema tecnológico. A equipa alertou de imediato os responsáveis pela manutenção do sistema de ficheiros XFS e a equipa de segurança do kernel do Linux, na qual participa ativamente o criador do sistema operativo, Linus Torvalds.

IA tem ajudado o Linux na segurança

A mobilização dos programadores da comunidade foi imediata e eficaz. Após validarem o cenário de ataque em ambientes de teste controlados, os peritos desenvolveram e disponibilizaram rapidamente um patch de correção para eliminar definitivamente a ameaça no código do Linux. Este episódio assinala uma mudança importante na forma como o software de código aberto é auditado e mantido.

A combinação entre a elevada capacidade de processamento da IA e a experiência de especialistas permite analisar milhões de linhas de código em tempo recorde. Desta forma, torna-se possível localizar e corrigir falhas graves antes que possam ser exploradas por cibercriminosos. Para garantir a segurança dos dados e a estabilidade dos equipamentos, os administradores de sistemas devem aplicar as atualizações emitidas pelas distribuições.