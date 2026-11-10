Claude Code está a expor passwords e chaves secretas no GitHub sem que ninguém repare

Um clique num botão está a expor milhares de credenciais confidenciais na Internet. O Claude Code, a ferramenta da Anthropic para programadores, inclui uma opção para autorizar comandos de consola sem interrupções constantes. Ao selecionar a opção que pede para não voltar a perguntar, regista a instrução aprovada. O problema surge quando essa instrução contém chaves de API, credenciais de bases de dados ou acessos SSH na linha de comandos.

Atalho inocente deixa tudo descoberto

O ficheiro responsável por este comportamento chama-se .claude/settings.local.json . Em vez de mascarar dados sensíveis ou criar regras genéricas, a ferramenta gravou frequentemente o comando exato em texto limpo. A intenção original previa que estas definições ficassem restritas à máquina de trabalho através de mecanismos locais do Git, mas esse bloqueio falha assim que o projeto muda de ambiente ou é clonado noutro computador. Sem uma regra explícita no ficheiro .gitignore do repositório, o envio para a nuvem torna-se inevitável.

Milhares de chaves espalhadas pelo GitHub

A dimensão da fuga ganhou contornos preocupantes após investigações de empresas de cibersegurança. Uma análise da Apiiro identificou mais de 1.300 segredos distintos espalhados por mais de mil repositórios públicos. Pouco depois, dados recolhidos pela GitGuardian revelaram um cenário ainda mais abrangente, contabilizando mais de 31 mil segredos em dezenas de milhares de projetos. Pelo menos cinco mil dessas chaves mantinham-se totalmente válidas e prontas a ser exploradas no momento da deteção.

Para agravar a exposição, o deslize ultrapassou as fronteiras do GitHub. Diversas imagens públicas alojadas no Docker Hub acabaram por empacotar estes ficheiros locais durante processos normais de construção de software. Como a instrução de cópia do Docker recolhe a árvore de trabalho sem olhar para as regras locais do Git, centenas de credenciais foram parar a imagens prontas a descarregar, incluindo acessos com permissões alargadas a serviços de computação em nuvem.

Ferramentas normais não param problema

Os filtros automáticos de segurança tradicionais mostram limitações claras neste formato de fuga. Motores comuns de varrimento deixam passar comandos inteiros porque procuram formatos conhecidos de chaves e não passwords genéricas inseridas no meio de chamadas de terminal. A própria equipa responsável pelo desenvolvimento do Claude Code já reconheceu a falha e estuda mecanismos nativos de deteção, mas a responsabilidade imediata recai sobre quem gere os repositórios.

Apagar o ficheiro problemático de um repositório não resolve a situação. O histórico de alterações do Git e as cópias já criadas por terceiros continuam a guardar os dados sensíveis. A única saída viável exige a revogação e rotação imediata de todas as passwords e acessos que tenham passado pelo ficheiro local.