Cibersegurança: o que é a modelação de ameaças e para que serve?

A cibersegurança não passa apenas por instalar antivírus, configurar firewalls ou utilizar palavras-passe fortes. Uma parte fundamental da proteção de qualquer sistema consiste em antecipar os possíveis ataques e perceber como um cibercriminoso poderá explorar as suas vulnerabilidades. É precisamente neste contexto que surge a modelação de ameaças (Threat Modeling).

O que é a modelação de ameaças?

A modelação de ameaças é um processo estruturado que permite identificar, analisar e avaliar potenciais ameaças a um sistema, aplicação, rede ou serviço digital.

O objetivo é perceber o que pode correr mal, como poderá acontecer um ataque e que medidas podem ser implementadas para reduzir o risco.

Em vez de esperar que uma vulnerabilidade seja descoberta por um atacante, a organização procura antecipar os cenários de ataque e definir mecanismos de proteção adequados.

Por exemplo, no desenvolvimento de uma aplicação bancária, a equipa poderá analisar como um atacante poderia roubar credenciais, contornar os mecanismos de autenticação, aceder a dados de outros clientes ou manipular uma transferência bancária.

Ao identificar estes cenários numa fase inicial, é possível corrigir falhas de arquitetura e implementar controlos de segurança antes de a aplicação chegar aos utilizadores.

Como funciona a modelação de ameaças?

Embora existam diferentes metodologias, o processo de modelação de ameaças segue normalmente um conjunto de etapas.

1. Identificar o sistema e os seus ativos

O primeiro passo consiste em compreender o sistema que se pretende proteger e identificar os ativos mais importantes, como dados pessoais, credenciais, bases de dados, serviços críticos e interfaces de comunicação.

É também necessário perceber como estes elementos interagem e quais os componentes que precisam de proteção.

2. Identificar as possíveis ameaças

Nesta fase, procura-se perceber quem poderá atacar o sistema, quais os seus objetivos e que métodos poderá utilizar.

As ameaças podem incluir roubo de credenciais, exploração de vulnerabilidades, ataques de negação de serviço, escalada de privilégios, fuga de informação ou comprometimento de fornecedores.

3. Analisar a superfície de ataque

A superfície de ataque corresponde ao conjunto de pontos através dos quais um atacante poderá tentar comprometer o sistema.

Pode incluir portas de rede expostas, APIs, aplicações Web, serviços remotos, equipamentos IoT, contas de utilizador e integrações com plataformas externas.

Quanto melhor for conhecida esta superfície, mais fácil será identificar pontos de entrada que necessitam de proteção.

4. Avaliar os riscos

Nem todas as ameaças apresentam o mesmo nível de risco. É necessário avaliar a probabilidade de um cenário de ataque se concretizar e o impacto que teria na organização.

Uma vulnerabilidade que permita aceder a uma base de dados com informação sensível poderá representar um risco muito superior ao de uma falha com consequências limitadas.

5. Definir medidas de mitigação

Depois de identificados e avaliados os riscos, devem ser definidas medidas para os reduzir.

Estas podem incluir autenticação multifator (MFA), encriptação, segmentação de redes, validação de dados, limitação de privilégios, monitorização de eventos e mecanismos de deteção e resposta a incidentes.

A modelação de ameaças não elimina todos os riscos, mas permite tratá-los de forma estruturada e fundamentada.

STRIDE, uma das metodologias mais conhecidas

Uma das abordagens utilizadas na modelação de ameaças é o STRIDE, um modelo desenvolvido pela Microsoft que organiza as ameaças em seis categorias.

Spoofing (falsificação de identidade): quando um atacante se faz passar por um utilizador, serviço ou sistema legítimo.

quando um atacante se faz passar por um utilizador, serviço ou sistema legítimo. Tampering (adulteração): alteração não autorizada de dados, configurações ou código.

alteração não autorizada de dados, configurações ou código. Repudiation (repúdio): impossibilidade de comprovar adequadamente uma ação, por exemplo, devido à ausência de registos fiáveis.

impossibilidade de comprovar adequadamente uma ação, por exemplo, devido à ausência de registos fiáveis. Information Disclosure (divulgação de informação): acesso ou exposição não autorizada de dados.

acesso ou exposição não autorizada de dados. Denial of Service (negação de serviço): ações que tornam um sistema ou serviço indisponível.

ações que tornam um sistema ou serviço indisponível. Elevation of Privilege (elevação de privilégios): obtenção de permissões superiores às que deveriam estar disponíveis para um utilizador ou processo.

O STRIDE ajuda as equipas de desenvolvimento e segurança a analisar sistematicamente diferentes tipos de ameaças, evitando que a avaliação se concentre apenas nas vulnerabilidades mais evidentes.

Existem também outras abordagens, como o PASTA, que privilegia uma análise de risco orientada para os objetivos do negócio, e o OCTAVE, centrado na avaliação de riscos de segurança da informação.

Qual é a relação com o MITRE ATT&CK e a Cyber Kill Chain?

A modelação de ameaças pode ser complementada por outros modelos e frameworks de cibersegurança, nomeadamente o MITRE ATT&CK e a Cyber Kill Chain.

O MITRE ATT&CK documenta táticas, técnicas e procedimentos utilizados por atacantes reais. Pode ajudar a perceber como uma ameaça poderá evoluir depois de conseguir acesso a um sistema e que comportamentos devem ser detetados.

Por sua vez, a Cyber Kill Chain descreve diferentes fases de uma operação de ataque, desde o reconhecimento inicial até às ações sobre os objetivos. Este modelo permite analisar em que momentos um ataque pode ser interrompido.

Enquanto a modelação de ameaças procura antecipar os riscos e identificar medidas de proteção, o MITRE ATT&CK ajuda a compreender o comportamento dos atacantes e a Cyber Kill Chain permite analisar a sequência de um ataque.

A utilização conjunta destas abordagens pode contribuir para uma estratégia de defesa mais consistente.