Cerca de 450 escolas alemãs receberam ameaças de bomba por e-mail na manhã desta segunda-feira. As autoridades policiais afirmam que, para já, não existem motivos para considerar as ameaças credíveis.

Várias autoridades policiais alemãs começaram a dar conta, esta segunda-feira, de um elevado número de ameaças de bomba contra escolas, tendo as forças policiais de Erfurt e Freiburg sido das primeiras a reportar o fenómeno. A estimativa de cerca de 450 estabelecimentos de ensino foi avançada pelo jornal alemão Bild, com base em informações da polícia de Freiburg, não tendo ainda sido confirmada oficialmente a nível nacional.

Mensagens idênticas em vários estabelecimentos

Num comunicado, a polícia de Erfurt, na Turíngia, indicou que estava a responder a ameaças contra várias escolas, na sequência de avisos recebidos durante a manhã em localidades como Jena, Erfurt, Mühlhausen, Zella-Mehlis, Nordhausen, Gotha, Rudolstadt e Greiz. Segundo as autoridades, as mensagens eram exatamente iguais em todos os estabelecimentos visados e, de acordo com as primeiras conclusões, outros estados federados também foram afetados.

Até ao momento, a polícia não dispõe de informações sobre o autor ou remetente dos e-mails, estando a investigar o caso por suspeitas de ameaça de prática de atos criminosos.

Com base na avaliação atual, a polícia de Erfurt considera que não existem motivos para tratar as ameaças como credíveis, e recomenda que as escolas não procedam a evacuações e mantenham o funcionamento normal. Ainda assim, as investigações prosseguem.

Polizeipräsidium #Freiburg: Derzeit kommt es zu vermehrten Bombendrohungen an versch. Schulen in Baden-Württemberg. +++Nach eingehender Prüfungen besteht derzeit keine konkrete Gefahr für die Bevölkerung+++ Wir informieren Sie auf unseren Kanälen über den weiteren Sachstand! https://t.co/tV7oTLwNd0 — Polizei Freiburg (@PolizeiFR) November 23, 2026 #Bombendrohungen an Schulen Zahlreiche Schulen in #Thüringen, u. a. in Jena, Erfurt, Gotha und Nordhausen, erhielten heute Morgen wortgleiche Droh-E-Mails. Auch andere Bundesländer sind betroffen. Wir ermitteln. Nach aktuellem Stand gehen wir nicht von einer Ernsthaftigkeit der Drohungen aus. Der Schulbetrieb soll regulär fortgesetzt werden. Weitere Infos findest du hier: https://t.co/Y2VWdQP6ee — Polizei Thüringen (@Polizei_Thuer) November 23, 2026

Dinamarca também afetada

Na Dinamarca, as autoridades policiais deram conta de uma série de ameaças semelhantes, também aparentemente falsas. Tal como as autoridades alemãs, apesar de não as considerarem credíveis, reconhecem que criam, compreensivelmente, insegurança a nível local junto das comunidades escolares.

Um padrão que se repete na Europa

O caso surge pouco depois de outras vagas coordenadas de ameaças contra escolas na Europa que se revelaram falsos alarmes, nomeadamente em Itália, onde cerca de 300 escolas foram evacuadas a 11 de novembro, com registos de casos também na Irlanda e no Reino Unido.

O episódio acontece ainda num período marcado por várias tentativas aparentes de causar perturbação no continente, como as ameaças de bomba dirigidas a companhias aéreas e a intrusão informática nos sistemas de refrigeração de supermercados europeus, que as autoridades de França atribuíram ao Irão.