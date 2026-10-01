Cartão bancário na sua caixa de correio? Banco de Portugal deixa alerta

Recebeu recentemente um cartão bancário em casa e não se recorda de o ter solicitado? Tenha atenção: pode estar perante uma situação de fraude. O Banco de Portugal alerta os consumidores para este tipo de situação e deixa algumas recomendações importantes.

Os cartões bancários fazem hoje parte do dia a dia de milhões de portugueses. No entanto, receber um cartão que não foi pedido deve ser motivo para desconfiar.

De acordo com o Banco de Portugal, os prestadores de serviços de pagamento não podem enviar cartões não solicitados, salvo em situações específicas, como a renovação de um cartão que já esteja a ser utilizado pelo cliente.

Recebeu um cartão que não esperava? Não o utilize

Se receber um cartão que não reconhece ou que não estava à espera de receber, não o ative, não o utilize e não forneça quaisquer dados associados ao cartão.

O primeiro passo deve ser contactar diretamente a entidade que supostamente emitiu o cartão, utilizando os contactos oficiais disponibilizados pelo banco. Não deve utilizar números de telefone, endereços de email ou links presentes numa mensagem suspeita que acompanhe o cartão.

O objetivo é confirmar se o cartão foi realmente emitido pelo banco e perceber por que motivo foi enviado.

Cuidado com dados pessoais e códigos

Um cartão bancário pode estar associado a uma conta, a uma linha de crédito ou a outros serviços financeiros. Por isso, uma situação aparentemente estranha pode ser utilizada por criminosos para tentar obter mais informações da vítima.

O Banco de Portugal recomenda que os clientes mantenham os códigos de segurança confidenciais e contactem imediatamente o prestador de serviços de pagamento caso detetem movimentos que não realizaram.

Nunca forneça por telefone, SMS ou email os códigos de acesso ao homebanking, códigos de confirmação ou outros dados de segurança, mesmo que alguém se apresente como funcionário do banco.

E se já tiver utilizado o cartão?

Se recebeu um cartão que não solicitou e entretanto verificou movimentos que não reconhece, deve contactar imediatamente o banco ou entidade emissora.

O Banco de Portugal explica que, perante operações de pagamento não autorizadas, existem mecanismos de proteção para os clientes. Em determinadas circunstâncias, antes de comunicar a situação ao banco, o cliente pode ter de suportar perdas até ao limite de 50 euros. Depois de comunicar a situação, em regra, deixa de ser responsável pelas operações não autorizadas posteriores, salvo situações como fraude ou negligência grave.

Também é possível comunicar situações de fraude às autoridades, nomeadamente à PSP, GNR ou Polícia Judiciária, ou ao Ministério Público.

O que fazer perante um cartão inesperado?

Se receber um cartão bancário que não pediu: